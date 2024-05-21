ТОП-5 самых могущественных паспортов мира: кто возглавил рейтинг

С каждым годом мир становится всё более открытым для международных перемещений, а значимость национального паспорта как никогда велика, поскольку она определяет возможности его владельца путешествовать по миру. В текущем году мировой рейтинг паспортов продемонстрировал изменения, выделив пять стран, чьи граждане обладают наибольшей свободой передвижения.

Самый сильный паспорт в мире

1. Япония

Японский паспорт продолжает удерживать пальму первенства, предоставляя своим держателям безвизовый доступ или возможность получения визы по прибытии в 193 страны мира. Это делает его самым мощным паспортом 2024 года, упрощая коммерческие и туристические поездки по всему земному шару.

2. Сингапур

Сингапур занимает второе место с возможностью въезда без предварительной визы в 192 страны. Стабильность и международное признание сингапурской документации способствуют удобству международных перемещений его граждан.

3. Южная Корея и Германия

Эти страны делят третье место, предоставляя доступ к 190 странам. Южнокорейские и германские паспорта открывают большое количество стран благодаря широким международным отношениям и участию в многосторонних соглашениях.

4. Италия и Финляндия

На четвертой строчке располагаются Италия и Финляндия, предоставляющие безвизовый доступ или визу по прибытии в 189 стран. Владельцы этих паспортов могут путешествовать с минимальными ограничениями, что подчеркивает престиж европейских документов.

5. Испания, Люксембург и Дания

Замыкают пятерку лидеров Испания, Люксембург и Дания, каждая из которых обеспечивает свободу перемещения в 188 стран. Паспорта этих стран символизируют высокий уровень доверия и уважения на международной арене.

Мощность паспорта оказывает непосредственное влияние на личные и деловые возможности его владельцев, расширяя горизонты для международного образования, работы и туризма. Эти паспорта являются ключом к миру для тех, кто стремится к глобальной мобильности и свободе выбора места жизни или путешествий.