Топ-5 самых масштабных ограблений в истории: детали и последствия

Новейшие методы охраны постоянно развиваются и поэтому, кажется, что совершить крупное ограбление становится всё труднее. Однако история знает случаи, когда изобретательность и смелость преступников позволяли им добывать миллионы из самых защищённых хранилищ мира. От хорошо спланированных туннелей до открытого захвата и угона, каждое ограбление оставляет после себя след в истории и заставляет пересматривать меры предосторожности. В этой статье мы рассмотрим пять самых громких ограблений, которые не только потрясли общественность, но и привели к значимым изменениям в правопорядке.

Обзор пяти крупнейших ограблений XXI века

1. Ограбление Центробанка Ирака, 2003 год

За день до начала военных действий в Ираке, из Центробанка было вывезено $1 миллиард. Сумма, оставшаяся необнаруженной, делает это ограбление крупнейшим в истории. Средства были выведены по предположительному указу Саддама Хусейна, что добавляет этому делу политическую окраску. События тех дней остаются завуалированными тайной, а большинство денег так и не были возвращены.

2. Ограбление Banco Central в Форталезе, Бразилия, 2005 год

Это ограбление остается вершиной инженерной мысли преступного мира. Прорыв туннеля, длиной в 78 метров, занял у группы преступников три месяца. Они смогли обойти многочисленные сигнальные системы и украсть 160 миллионов реалов, что на тот момент соответствовало приблизительно $70 миллионам. Хотя большая часть банды была арестована, лишь малая доля украденных средств вернулась в казну.

3. Ограбление национального музея в Стокгольме, 2000 год

Это дерзкое дневное ограбление оставило след в истории криминалистики. Три вора, вооруженные и маскированные, не только смогли похитить живопись Рембрандта и Ренуара, но и использовали лодку для бегства по многочисленным каналам Стокгольма. Спустя годы усилия полиции позволили восстановить украденные шедевры.

4. Ограбление Hatton Garden, Лондон, 2015 год

История ограбления в районе Хэттон Гарден заслуживает особого внимания из-за возраста его участников и сложности использованных техник. Используя тяжелое буровое оборудование, группа пенсионеров проникла в хранилище, где хранились ювелирные украшения на сумму около £14 миллионов. Этот случай стал символом того, что преступления не зависят от возраста.

5. Ограбление Northern Bank, Белфаст, 2004 год

Это ограбление банка стало одним из самых известных в Северной Ирландии благодаря его масштабу и предполагаемой связи с Ирландской Республиканской Армией. Преступники взяли в заложники семьи двух работников банка, что позволило им вынести £26,5 миллионов накануне Рождества. Расследование, несмотря на его масштаб, так и не привело к официальным обвинениям.

Эти громкие преступления остаются предметом обсуждения не только из-за их масштаба и смелости, но и благодаря их влиянию на методы борьбы с преступностью и укреплению систем безопасности. Каждое ограбление из этого списка не только увековечило имена преступников в истории, но и подчеркнуло слабости в системах безопасности, что в последствии привело к их усилению. В то время как некоторые дела закончились арестами и возвратом средств, другие так и остаются нераскрытыми, напоминая о постоянной гонке между законом и беззаконием.