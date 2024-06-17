ТОП-5 людей с самыми уникальными татуировками в мире

Татуировки давно перестали быть просто украшением или знаком бунтарства. Сегодня это целое искусство, которое позволяет выразить себя, сохранить память о важных событиях или даже изменить свою жизнь. Несмотря на болезненность процесса, число желающих украсить свое тело увеличивается с каждым годом.

ТОП 5 самых татуированных людей мира

Индивидуальность через боль

Причины, по которым люди делают татуировки, многообразны. Для некоторых это спонтанное решение "по глупости", для других — способ выделиться из толпы, демонстрируя свои татуировки как символы "крутости" и уникальности. Есть и те, кто выбирает татуировки как форму личного самовыражения, нанося на кожу значимые символы или слова, которые часто остаются невидимыми для окружающих.

Топ самых татуированных людей планеты

Этьен Дюмон

Этьен Дюмон, живущий в Женеве, изначально работал газетным художественным критиком. Несмотря на успешную профессиональную деятельность, он решил радикально изменить свой облик. Этьен покрыл свое тело многочисленными татуировками, вставил в тело силиконовые имплантаты, создающие впечатление рогов, и применил модификации ушей, носа и губ, чтобы достичь желаемого образа. Возможно, для Дюмона это был способ эпатажа или поиск новой идентичности через визуальное искусство.





Дэнис Авнер

Дэнис Авнер, широко известный как "Человек-кот", пошел на экстремальные меры, чтобы его внешность соответствовала образу тигра. Он татуировал тело под кошачью шкуру, имплантировал себе усы и изменил форму лица. Дэнис дажe адаптировал свои повадки под кошачьи, например, лазая по деревьям и предпочитая сырое мясо. К сожалению, его необычные увлечения и изменения внешности не принесли ему счастья; он столкнулся с глубокой депрессией и в итоге покончил с собой в возрасте 54 лет.





Эрик Спрэг

Эрик Спрэг занял свою уникальную нишу, став известным как "Человек-рептилия". Он потратил более 700 часов, чтобы покрыть свое тело и лицо татуировками под чешую. Кроме того, Эрик установил имплантаты над каждой бровью, чтобы создать наросты, подобные рептилиям, и даже раздвоил свой язык. Эти изменения привлекли широкое внимание и сделали его одним из основоположников телесных модификаций.





Том Леппард

Том Леппард после службы в британской армии выбрал уединенную жизнь, татуировав свое тело под леопарда и уединившись на острове Скай в Шотландии. Такой радикальный выбор был мотивирован его желанием уйти от общества, которое, по его словам, его не понимало. Том стал символом уникальности и изоляции, доказывая, что татуировки могут стать не просто украшением, но и способом жизни.





Грегори Пол Макларен (Lucky Diamond Rich)

Грегори, известный как Lucky Diamond Rich, начал свою татуировочную карьеру в 17 лет и не остановился до тех пор, пока не покрыл каждый участок своего тела, включая веки и внутренние части ушей. Свои первые тату он сделал в Лондоне, и с тех пор прошел процедуры в десятках стран. Такой экстенсивный подход к татуировкам принес ему мировую известность и позволил побить рекорды по количеству и площади татуировок.





Татуировки могут быть исследованием культурного наследия, формой памяти о личных историях или даже терапией после травматических событий. Каждая татуировка рассказывает уникальную историю, делая тело холстом для самовыражения.