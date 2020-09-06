ТОП-5 фотографий, в подлинность которых сложно поверить

Определить подлинность фотографий в современном мире становится все труднее, потому что многие люди владеют фотошопом и с помощью программы пытаются "улучшить" снимок. Из-за этого многие отредактированные кадры часто принимают за настоящие. Или же наоборот…есть удивительные фотографии, в реальность которых поверить очень сложно. Именно такой подборкой и поделилось издание 24tv.













Разноцветные скалы геопарка Чжанъе Данься



Этот геопарк находится в Китае и главной его "изюминкой" являются цветные скалы. Такой живописный вид они получили благодаря отложениям песчаника и других полезных природных материалов, которые формировались в этом месте миллионы лет. Ветер, дождь и время создали в геопарке необычные формы скал, в том числе похожих на башни, столбы с оврагами, различных цветов, узоров и размеров.





Дом, который тает

Да, это реальный кадр, сделанный в Париже по адресу: проспект Жоржа V. По поводу этой фотографии в сети ходило множество споров, ведь в ее реальность поверить сложно. Но здание действительно имело такой вид. Секрет заключался в том, что во время реставрации, его накрывала ширма с искаженной перспективой.





Облака Asperitas

Эти облака кажутся "зловещими", но они очень быстро рассеиваются, без всякого шторма. Asperitas - особый вид облаков, который характеризуется наличием локализованных волн в основании, иногда с заостренным окончанием.





Остров Касива и лодки в воздухе

На юго-западе Японии есть небольшой остров, где вода настолько прозрачная, что кажется будто лодки "плывут по воздуху". В этом месте легко можно рассмотреть красочных рыбок и других морских жителей, населяющих коралловый риф.





Молния, попавшая в вулкан

На территории Чили находится вулкан Кальбуко, последнее извержение которого произошло в 2015 году. Как раз в то время началась гроза и фотографу Нигрони удалось запечатлеть, как молния попала в вулкан. Зрелище устрашающее, не правда ли?





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фотографии являются самыми дорогими в мире.

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