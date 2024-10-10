Топ-4 монеты, за которые коллекционеры готовы заплатить сотни долларов

В мире коллекционирования редкие монеты занимают особое место. Их ценность может измеряться сотнями, а иногда и тысячами долларов. Издание GoBankingRates выделило шесть монет, которые привлекают особое внимание коллекционеров благодаря их исторической значимости и уникальности.

Самые ценные монеты для коллекционеров

Древнегреческая редкость за сравнительно скромную сумму

Одной из таких ценностей является монета с изображением мальчика на дельфине, датируемая 281-240 гг. до н.э. Эта монета рассказывает историю сына Посейдона, который, по легенде, был спасен дельфином после кораблекрушения. Несмотря на свою древность и уникальность, на конец прошлого года Золотое бюро США предложило её за 795 долларов, что делает её доступной для многих коллекционеров.

Американский четвертак с ошибкой производства

Четвертак штата Висконсин 2004 года привлекает внимание уникальной ошибкой — наличием лишнего листа на стебле кукурузы. Эта монета, ставшая объектом статьи блога Goodwill, теперь торгуется на eBay по цене от 849 долларов. Ошибка производства добавляет к её ценности, делая монету истинным сокровищем для любителей редкостей.

Цент Линкольна и десятицентовик Меркурия: стоимость редкости

Другие монеты, такие как 'Пшеничный' цент Линкольна 1914 года и десятицентовик Меркурия 1916 года, также стоят на вес золота среди коллекционеров. Ограниченный тираж цента Линкольна делает его стоимость минимум 175 долларов, в то время как красота и редкость десятицентовика оцениваются примерно в 800 долларов.

Доллар мира и золотые монеты США до 1933 года

Доллар мира 1921 года, известный своим высоким рельефом и элегантным дизайном, также пользуется особой популярностью. Стоимость таких монет начинается от 125 долларов и может достигать 240 долларов. Золотые монеты США, выпущенные до 1933 года, содержат 90% чистого золота, что делает их желанным активом как для коллекционеров, так и для инвесторов в драгоценные металлы.