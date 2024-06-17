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Топ-10 самых распространённых фамилий в Украине

Среди украинцев самой популярной фамилией является Мельник

сегодня, 12:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине, как и в любой стране мира, определённые фамилии встречаются чаще других. На основе последних исследований и данных регистрационных служб можно выделить десять наиболее распространённых украинских фамилий, которые занимают особое место в культурном и социальном контексте страны.

Топ-10 самых распространённых фамилий в Украине

Какие фамилии наиболее популярны среди украинцев

Мельник – возглавляет рейтинг самых популярных украинских фамилий. Происходящая от профессии "мельник", которая традиционно считалась одной из важнейших в аграрной украине, эта фамилия насчитывает наибольшее количество носителей.

Шевченко – эта фамилия занимает второе место. Несомненно, её популярность получила мощный импульс благодаря Тарасу Шевченко, великому украинскому поэту и художнику.

Бойко – занимает третью позицию в списке. Фамилия происходит из Западной Украины и часто ассоциируется с горными регионами.

Коваленко – четвёртое место. Фамилия произошла от слова "коваль", исторически связанного с кузнечным ремеслом.

Бондаренко – пятая позиция. Происходит от профессии "бондарь", что указывает на историческую связь с изготовлением деревянной тары.

Ткаченко – на шестом месте. Связана с ткацким ремеслом, указывая на профессиональные корни владельцев такой фамилии.

Кравченко – седьмое место, происходит от слова "кравец", что в переводе с украинского означает "портной".

Клименко – восьмая позиция. Эта фамилия имеет древнее происхождение и связана с именем Климент.

Олейник – на девятом месте. Происходит от слова "олень", что может указывать на древнее профессиональное занятие или символ.

Шевчук – замыкает десятку. Фамилия также связана с портновским ремеслом, производная от "швец".

Эти фамилии не только говорят о профессиональной принадлежности их первых носителей, но и отражают глубокую культурную и историческую связь украинского народа с его традициями.



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