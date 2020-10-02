Топ-10 самых радиоактивных мест планеты

В современном мире каждый человек получает свою дозу радиации. Но есть на нашей планете места, куда без защитного костюма лучше не потыкаться. А в идеале — и вовсе обходить их стороной. Рейтинг самых радиоактивных и опасных мест планеты составило издание billionnews.ru.

Самые радиоактивные места планеты. Фото: chornobyl.com.ua

10. Атомный комплекс "Маяк". Россия

Этот атомный комплекс расположен в городке Озёрск на Урале. Когда-то это было одно из самых крупных предприятий по производству плутония. Но в 1957 году здесь произошла страшная авария, из-за которых в воздух попало около сотни тонн радиоактивных отходов. После Фукусимы и Чернобыля — это одна з крупнейших промышленных аварий в мире.





9. Селлафилд. Великобритания

Этот объект раньше использовали для производства ядерного материала для оружия. Теперь же здесь перерабатывают ядерное топливо и ежегодно сбрасывают в море около 8 миллионов литров отходов. Из-за этого Ирландское море превратилось в самый радиоактивный водоем на планете.





8. Институт лучевой терапии в Гоясе. Бразилия

Как-то в 1987 году в заброшенную бразильскую больницу пробрались мародеры. Их желание нагреть руки обернулось настоящей экологической катастрофой. Из аппарата для радиотерапии они украли деталь с радиоактивным цезием-137. В атмосферу попало огромное количество радиоактивных частиц. Люди, которые контактировали с деталью, либо умерли, либо получили сильнейшее облучение. Таких оказалось несколько сот.





7. Побережье Сомали

В начале 90-х на безлюдные пляжи Сомали итальянская фирма свозила радиоактивные отходы и токсические вещества. Со временем металлические бочки проржавели. В воду и почву попало огромное количество радиации. А когда в 2004 году цунами выбросило эти бочки на побережье, масштабы катастрофы только увеличились. Правда, власти Сомали занятые политическими разборками, совсем не обращают на нее внимание.





6. Западный горно-химический комбинат в Кыргызстане

Месторождение Майлуу-Суу является одним из крупнейших мест добычи урана. Здесь нет атомных электростанций или чего-то подобного, но место все равно считается одним из самых опасных для человека. Со второй половины прошлого века здесь начали добывать урановую руду. Значительное количество радиоактивных отходов производства до сих пор остается на поверхности земли.





5. Сибирский химкомбинат. Россия

Ядерный комплекс в Томской области был одним из крупнейших заводов по производству продукции для ядерного оружия. После распада СССР его законсервировали и стали использовать для хранения токсичных и ядерных отходов.





4. Хэнфордский комплекс в США

Здесь также производили ядерные боеголовки. К слову, именно здесь собрали бомбы, которые затем сбросили на японские Хиросиму и Нагасаки. Сейчас комплекс уже не работает как завод. Но его используют для захоронения радиоактивных отходов, которые свозят со всех Соединенных Штатов.





3. Семипалатинский полигон. Казахстан

Это одно из самых зараженных радиацией мест планеты. Во времена Советского Союза именно здесь проводили испытания ядерного оружия. Таких было почти полтысячи. Из-за этого здесь, а также в окружающих населенных пунктах невозможно найти ни одного клочка земли, который бы не был загрязнен радиацией.





2. Чернобыльская зона. Украина.

Чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году, стала одной из самых страшных в истории человечества. Огромные территории на сотни лет превратились в непригодные для жизни. А города и села вокруг атомной электростанции превратились в призраки. Мощный взрыв на атомном реакторе ЧАЭС произошел во время испытаний. Долгое время истинную причину аварии советские власти тщательно скрывали. В атмосферу и окружающую среду попала огромная доза радиации. Над разрушенным реактором возвели саркофаг. Но до сих пор эти территории остаются очень опасными для человека.





1. Фукусима. Япония

По уровню радиоактивного загрязнения Чернобыль может обойти разве что зона вокруг АЭС "Фукусима-Дайни" в Японии. Атомная электростанция была разрушена в марте 2011 года во время мощного цунами. Система безопасности самопроизвольно отключилась и сразу на трех реакторах прогремели взрывы. Радиоактивные частицы с Фукусимы поразили почти всю планету. По словам специалистов, последствия этой аварии, жители Земли будут ощущать еще в течение нескольких столетий.





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