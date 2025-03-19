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Тест с кофе на собеседовании: руководитель удивил ответом, кому он отдаст рабочее место

Данный тест многое может сказать о человеке

сегодня, 06:49
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Автор:
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Кравцев Сергей

Собеседование на работу – достаточно нервный процесс. Его иногда даже называют настоящей шахматной партией, где обе стороны должны продемонстрировать свой профессионализм и не совершить ошибку. Но иногда бывает так, что кандидаты получают отказ, даже не понимая, где они допустили оплошность.

Тест с кофе на собеседовании: руководитель удивил ответом, кому он отдаст рабочее место

Кофе. Фото из открытых источников

Однако один руководитель раскрыл необычный метод оценки потенциальных сотрудников, который никак не связан с вопросами о планах на пять или десять лет. Всё дело в кофе.

Управляющий директор Xero Australia Трент Иннес использует "тест горячего напитка", чтобы определить, кого принять в команду, а кого занести в чёрный список. В подкасте The Ventures Трент рассказал, что всегда начинает собеседование с того, что ведёт кандидата на кухню за напитком.

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"Затем мы возвращаемся, проводим интервью, и одна из вещей, на которую я всегда обращаю внимание в конце, — возвращает ли кандидат свою пустую чашку на кухню", – объясняет он.

По его словам, навыки можно развить, знания и опыт можно получить, но всё сводится к отношению к делу. А отношение, о котором мы часто говорим, – это концепция "помой свою чашку".

По словам Трента, всё дело в культуре компании. Это просто способ убедиться, что человек впишется, в частности, в культуру Xero и возьмёт на себя все обязанности, которые ему предстоит выполнять.

Также издание "Комментарии" сообщало – кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.

Кофеин, содержащийся в кофе, может повысить АД и частоту сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может увеличить риск развития осложнений.




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Источник: https://www.herfamily.ie/news/trending/boss-uses-coffee-test-in-every-interview-452769
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