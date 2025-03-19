Тест с кофе на собеседовании: руководитель удивил ответом, кому он отдаст рабочее место

Собеседование на работу – достаточно нервный процесс. Его иногда даже называют настоящей шахматной партией, где обе стороны должны продемонстрировать свой профессионализм и не совершить ошибку. Но иногда бывает так, что кандидаты получают отказ, даже не понимая, где они допустили оплошность.

Кофе. Фото из открытых источников

Однако один руководитель раскрыл необычный метод оценки потенциальных сотрудников, который никак не связан с вопросами о планах на пять или десять лет. Всё дело в кофе.

Управляющий директор Xero Australia Трент Иннес использует "тест горячего напитка", чтобы определить, кого принять в команду, а кого занести в чёрный список. В подкасте The Ventures Трент рассказал, что всегда начинает собеседование с того, что ведёт кандидата на кухню за напитком.

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"Затем мы возвращаемся, проводим интервью, и одна из вещей, на которую я всегда обращаю внимание в конце, — возвращает ли кандидат свою пустую чашку на кухню", – объясняет он.

По его словам, навыки можно развить, знания и опыт можно получить, но всё сводится к отношению к делу. А отношение, о котором мы часто говорим, – это концепция "помой свою чашку".

По словам Трента, всё дело в культуре компании. Это просто способ убедиться, что человек впишется, в частности, в культуру Xero и возьмёт на себя все обязанности, которые ему предстоит выполнять.

Также издание "Комментарии" сообщало – кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.

Кофеин, содержащийся в кофе, может повысить АД и частоту сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может увеличить риск развития осложнений.



