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Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать

Разгадки тайн древнего мира

сегодня, 20:36
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Кречмаровская Наталия

Археология – это наука, открывающая нам тайны прошлого, исследуя материальные остатки древних цивилизаций. Иногда эти остатки становятся загадками, десятилетиями, а то и веками не дающими покоя ученым. Вот пять интересных реальных археологических загадок, разгаданных или получивших правдоподобные объяснения:

Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать

Иллюстративное фото

Тайна исчезновения колонии Роанок

В 1587 году английские колонисты основали поселение на острове Роанок (современная Северная Каролина). Когда три года спустя на остров прибыли корабли с припасами, они не нашли ни одного поселенца. Единственным следом было слово "CROATOAN", вырезанное на дереве.

Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать - фото 2

Тайна Стоунхенджа

Огромный каменный комплекс Стоунхендж в Великобритании уже столетиями сбивает с толку ученых. Зачем его построили?

Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать - фото 3

Тайна Терракотовой армии

В 1974 году китайские фермеры случайно обнаружили огромную подземную армию глиняных воинов, лошадей и колесниц. Зачем их создали?

Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать - фото 4

Тайна исчезновения цивилизации острова Пасхи

Остров Пасхи известен своими огромными каменными изваяниями, моаи. Но почему создавшая их цивилизация исчезла?

Тайны древнего мира, которые не всем по силам разгадать - фото 5

Разгадка тайны исчезновения колонии Роанок:

Наиболее вероятно теория, что колонисты перебрались на соседний остров Кроатоан и ассимилировались с местными индейцами. Археологические находки и генетические исследования подтверждают эту гипотезу.

Разгадка тайны Стоунхенджа:

Археологические исследования показывают, что Стоунхендж был построен в несколько этапов тысячелетий. Он, вероятно, использовался для религиозных церемоний и астрономических наблюдений.

Разгадка тайны Терракотовой армии:

Терракотовая армия была создана для императора Цинь Шихуанди, первого императора объединенного Китая. Она была предназначена для охраны его в загробной жизни.

Разгадка тайны исчезновения цивилизации острова Пасхи:

Исследования показывают, что цивилизация острова Пасхи, вероятно, исчезла из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, что привело к экологической катастрофе.

Напомним, портал "Комментарии" писал о головоломках о времени из древнего мира.




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