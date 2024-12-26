Татьяна или Горпина: как женщины должны зваться с 1 января 2025 года

Центр противодействия дезинформации опроверг заявление о том, что в Украине планируют обязать женщин с именем Татьяна сменить его на "Горпина" до 1 января 2025 года.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Так, недавно в TikTok стало вирусным видео, где женщина заявила, что за нарушение "закона", якобы принятого Верховной Радой, предусмотрен штраф или даже заключение. Однако никаких доказательств она не предоставила. Более того, по информации из ее аккаунта, женщина проживает в Германии и поддерживает Россию.

Ролик был подхвачен и другими пользователями. Если одни начали шутить и придумывать разные имена на замену своим, например Дарья – Одарка, Любовь – Евдокия, Мария – Мотря, то другие откровенно возмущались "законом".

Впрочем, Центр противодействия дезинформации опроверг это заявление.

"Татьяны, не волнуйтесь! Верховная Рада пока не переименовывает вас в Горпин. Ошеломляет активность распространения фейков: видео в TikTok с этим абсурдом уже просмотрели 2,2 миллиона раз", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прокремлевские СМИ запутались во лжи об обстреле Кривого Рога. Самые крупные прокремлевские СМИ, рассказывая о вчерашней атаке по Кривому Рогу, издали взаимоисключающие версии. Об этом пишет ASTRA.

Так, издание "Аргументы и факты" объяснило попадание в жилой дом работой украинских ПВО, а "Московский комсомолец" сообщил, что "Искандер" поздравил сотрудников СБУ, у которых находился корпоратив".