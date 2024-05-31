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Страны без столиц: где они находятся

В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы — это Швейцария и Науру в Океании

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мировой политической практике столица играет ключевую роль, являясь центром управления и власти. Однако существуют уникальные случаи, когда страна функционирует полностью без официально установленной столицы. Эти страны демонстрируют нестандартные формы управления и административные инновации.

Страны без столиц: где они находятся

Какая страна в мире не имеет столицы?

1. Науру 

Островное государство Науру — одна из немногих стран, не имеющих официальной столицы. Административные функции распределены по разным частям страны, преимущественно сосредоточенных в районе Ярен. Эта особенность связана с небольшим размером острова, который позволяет управлять государством без выделенного административного центра.

2. Швейцария                                                                                                                                                                                                                                       

Хотя Берн является "федеральным городом" и де-факто столицей Швейцарии, строго говоря, официальной столицы в стране нет. Швейцария — конфедерация, где многие важные функции распределены между различными кантонами. Это способствует децентрализации власти и поддержанию равновесия между разными регионами. В Швейцарии проживают 4 народности: германошвейцарцы, франкошвейцарцы, италошвейцарцы и ретороманцы. У каждого народа есть свое этническое самосознание, язык и культурное своеобразие.

3. Суверенный Военный Орден Мальты 

Этот уникальный субъект является одним из немногих в мире, который функционирует без чётко определённой столицы. Орден Мальты обладает элементами государственности, такими как собственные паспорта и дипломатические отношения, но его административные органы разбросаны по различным странам.

Эти примеры показывают, что наличие столицы, хотя и является общепринятым атрибутом государства, не всегда необходимо для его функционирования. Децентрализация может способствовать более эффективному и гибкому управлению, что особенно актуально для малых или особо управляемых территорий.











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