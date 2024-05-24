Страны без налогов: где жить и вести бизнес выгодно

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Черновалова Кристина
В настоящее время многие стремятся оптимизировать свои финансовые обязательства, включая налоги. В этом контексте выделяются страны с особенно низкой налоговой нагрузкой, которые привлекают предпринимателей и частных инвесторов со всего мира. Рассмотрим семь стран, где налоги установлены на минимальном уровне.
“Комменатрии” подготовили для вас обзор стран, где иностранцы могут вести бизнес и жить, не обременяя себя лишними платежами.
Топ-5 стран с низкими налогами для иностранцев
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