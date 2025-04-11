Стало известно, когда человек после смерти может увидеть Бога

Философ Крис Картер убежден: смерть – это не конец, а только начало долгого пути. Он утверждает, что может доказать это. По его мнению, нас ожидает не только несколько воплощений, но и многоплоскостный небесный мир, философ сравнивает его с "многочисленными жилищами", о которых упоминал Иисус в Библии.

Жизнь после смерти

Правда, по словам Картера, в отличие от традиционных религиозных представлений встретить Бога после смерти удастся не сразу.

В своей новой книге "Доказательство жизни после смерти" он анализирует факты в пользу существования загробной жизни — от переживаний клинической смерти и предсмертных видений до феноменов призраков и детей, которые якобы помнят прошлые жизни. Особое внимание Картер уделяет сообщениям, якобы поступавшим от умерших.

Одно из самых подробных описаний загробного мира, по словам автора, принадлежит Фредерику Майерсу — британскому поэту и основателю Общества психических исследований. Спустя 23 года после смерти, Майерс, как утверждается, "связывался" с медиумами по всему миру, описывая послесмертное существование.

Хотя большинство таких медиумов воспринимались скептически, ирландка Джеральдин Камминс внушала доверие, и именно из-за нее, по словам Картера, Майерс передал впечатляющую информацию.

В своих "посланиях" Майерс описывал многоплановую структуру потустороннего мира: Гадес — промежуточное состояние, Третий уровень — сфера земного воображения, далее следует Эйдо, после него уровень Пламя, далее уровень Света и в конце концов — За-Горизонт — бегство от физической вселенной

По его словам, Гадес — не ад, а скорее спокойное место отдыха на грани двух миров.

Третья плоскость, согласно описанию, похожа на Землю, но с необычайной красотой. Там люди с подобными вкусами объединяются в сообщества, а отшельники могут создать себе личные миры.

Четвертая плоскость – Эйдо – считается первым "настоящим небом", с красками и видениями, которые невозможно представить земным разумом.

Пятый, шестой и седьмой уровни, по Картеру, все труднее описать словами, потому что они слишком далеки от земного опыта. Но в то же время все желательнее.

На шестом уровне, по переданным словам Майерса, души уже не имеют тел и существуют как чистый свет, как "мнение Творца". Там же — сообщество бессмертных.

В то же время не все попадают в райские места. Некоторые души начинают свой путь с темных и холодных областей третьей плоскости – это те, кто вел эгоистическую или жестокую жизнь на Земле. Сколько они будут оставаться там, зависит от их собственного желания измениться.

Картер подчеркивает: представление о "обычном небе и ужасном аде" — устаревшем. Ад, по его словам, — скорее "огонь разума", чем место физических пыток.

При этом он считает, что Бога после смерти можно увидеть не скоро. По его словам, Майерс считал, что Бог находится слишком далеко от уровня человека. И только на седьмом уровне сознание может приблизиться к нему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что юрист нашел доказательства существования рая и ада.



