США искали Ковчег с помощью экстрасенсов: экс-агент ЦРУ говорит, что знает, где он

Местонахождение Ковчега Завета, которому приписывают магические свойства и способность нести смерть затрагивающим его, остается загадкой уже тысячи лет. Однако по словам бывшего агента ЦРУ, реликвию могут хранить в конкретном месте.

Ковчег

В частности, майор Эд Деймс, работавший в агентстве в 1980-х годах, участвовал в секретной программе армии США, где использовали людей с так называемым "дистанционным видением". Они утверждали, что способны получать информацию об удаленных объектах, людях или местах. По данным The Mail, Деймс заявил, что с помощью своих навыков установил местонахождение Ковчега – он, вероятно, находится в Пещере Патриархов в Хевроне.

Отмечается, что эта пещера является священным местом для иудаизма, христианства и ислама, поскольку здесь согласно религиозным традициям похоронены библейские фигуры, в частности Авраам и Иаков.

В течение веков эфиопские христиане утверждали, что Ковчег находится в часовне небольшого городка Аксум. По легенде он попал туда почти 3000 лет назад и с тех пор охраняется поколениями монахов, которым запрещено покидать территорию храма до самой смерти.

Считается, что Ковчег, хранящийся в Церкви Богородицы Марии Сионской, является позолоченным деревянным сундуком, в котором находятся каменные скрижали с Десятью заповедями. Согласно Библии, эти плиты были выгравированы Богом для Моисея на горе Синай. Ковчег был создан израильтянами во время их пребывания в пустыне после ухода из Египта, но исчез после завоевания Иерусалима вавилонянами в 587 году до н.э.

Согласно библейским рассказам, у Ковчега были чрезвычайные способности – останавливал течение Иордана, помогал израильтянам в битвах и вызывал эпидемии среди филистимлян, захвативших реликвию. Считается, что каждый, кто касался или заглядывал внутрь, терпел смерть.

Майор Деймс рассказал, что во время своих сеансов дистанционного видения он почувствовал себя "внутри каменного тоннеля" рядом с "тяжелым и плотным объектом". Он также признался, что испытывал "непонятный страх", которого раньше не знал.

Бывший агент отметил, что поиск Ковчега был частью учебных задач в рамках проекта "Звездные врата", продолжавшегося с 1977 по 1995 год. Программа финансировалась правительством США, которое выделило на нее около 20 миллионов долларов, рассчитывая использовать экстрасенсы в разведывательных операциях. Однако за неимением результативности проект закрыли.

Хотя начальные исследования указывали только на Ближний Восток как возможное местонахождение Ковчега, Деймс уверяет, что сейчас он смог определить его расположение с точностью до нескольких метров. Он использовал методику "технического дистанционного видения", которая, по его словам, позволяет оператору видеть отдаленные объекты из-за измененного сознания и использования всех пяти ощущений.

Несмотря на скептицизм по поводу экстрасенсорных способностей, религиозные тексты также предлагают версии местонахождения Ковчега. Например, в Книге Маккавеев утверждается, что пророк Иеремия спрятал его в пещере на горе Нево, и место останется неизвестным до тех пор, пока Бог не воссоединит свой народ.

Эфиопская православная церковь придерживается другой версии – что Ковчег был перевезен в Аксум Менеликом I, сыном царицы Савской и царя Соломона, после разрушения Иерусалима в 586–587 годах до н. Считается, что святыня обладает легендарными способностями – дарит исцеление, вечную молодость и блаженство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Армении хотели построить Ковчег.



