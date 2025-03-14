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Спасатель – это в крови: два ГСЧСника в выходной спасли отца и троих маленьких детей

На Прикарпатье чрезвычайники спасли отца и троих детей в свободное от работы время

сегодня, 11:55
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Недилько Ксения

Событие произошло около семи вечера в селе Хмелевка Богородчанской территориальной громады в Прикарпатье. На одной из улиц загорелся жилой дом – огонь охватил вещи домашнего обихода, а с чердака валил густой дым.

Спасатель – это в крови: два ГСЧСника в выходной спасли отца и троих маленьких детей

Спасатели, которые спасли семью от пожара. Скриншот из видео

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС.

В то время после суточного дежурства возвращались спасатели ГСЧС – Андрей Черевко и Дмитрий Демьянов. Увидев огонь, они бросились на помощь.

Мужчинам удалось обуздать пламя и вывести на свежий воздух 27-летнего отца и его детей – 7-летнего мальчика и двух девочек 4 и 2 лет.

"Спасибо нашим спасателям, потому что на местах чрезвычайных происшествий нет страха, а только мнения о том, чтобы как можно быстрее спасти жизнь людей", – отмечают в ведомстве.



Напомним, портал "Комментарии" писал, что трехлетнего Бриджера Пибоди из Колорадо называют настоящим супергероем. Несмотря на страх перед темнотой, он не растерялся и помог своей 76-летней прабабушке Шэрон Льюис, которая после падения получила серьезную травму головы. Без его решительности ситуация могла бы завершиться трагедией.

Шэрон Льюис нянчила своего правнука, пока его родители были в больнице с его сестрой. Они играли в саду, однако когда стемнело, женщина поняла, что пора идти в дом. В темноте она не смогла найти ключи и при поисках потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой о бетонную ступеньку. Льюис быстро осознала, что не может встать самостоятельно. Ее телефон остался в машине, а из раны на голове начала течь кровь. Она была в сознании, но беспомощной.



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