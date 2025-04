Созданы самые дорогие духи в мире, которые стоят как 40 квартир в Киеве

Духи Shumukh The Spirit of Dubai считаются самыми дорогими в мире. Их стоимость составляет около 1,3 миллиона долларов.

Самые дорогие духи в мире

Известно, что элитный бренд ароматов The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel, происходящий из США, представил сверхроскошный парфюм SHUMUKH, стоимость которого составляет около 4,75 миллиона дирхамов ОАЭ (или примерно 1,295 миллиона долларов США).

Название аромата с арабского переводится как "тот, кто заслуживает на самое лучшее", и именно эта идея стала основой воплощения беспрецедентного сочетания парфюмерного искусства и ювелирного мастерства.

Отмечается, что в духах дух Эмиратов отражен через семь ключевых элементов: жемчужный промысел, соколиная охота, арабские скакуны, розы, роскошь, гостеприимство и видение Дубая как города будущего. Все эти символы воплощены в драгоценных инкрустациях из золота и серебра, украшены роскошными бриллиантами и драгоценными камнями самого высокого качества.

Это уникальное произведение украшают 3 571 сертифицированный бриллиант IGI и GIA (общий вес — 38,55 карата), топазы, жемчужины, 2 479 граммов 18-каратного золота и почти 5 893 грамма чистого серебра. Все это делает SHUMUKH олицетворением роскоши без границ.

На создание композиции ушло более трех лет и 494 попытки. Во флаконе содержится три литра эксклюзивного аромата, сформированного из самых ценных натуральных ингредиентов со всего мира.

В стойком шлейфе ощутимы ноты янтаря, сандала, мускуса, редкого индийского агарового дерева, чистой турецкой розы, пачули, иланг-иланга и ладана. Аромат сохраняется на коже более 12 часов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о любимых духах Макрона.