Бразильский провидец Афос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом" благодаря его потрясающей точности, заявил, что Дональд Трамп вскоре столкнется со своим "мгновением истины". По словам Саломе, президент США намеренно разделяет общество, чтобы отвлечь внимание от хорошо спланированного тайного ритуала.

Афос Саломе

Провидец считает, что влияние Трампа выходит за рамки политики — в нем заложен глубокий эзотерический смысл. Саломе приписывают предсказания пандемии Covid-19, смерти королевы Елизаветы II и масштабного сбоя в работе Microsoft по всему миру.

На этот раз Саломе обратил внимание на долину Силикона, назвав ее "цифровым святилищем" глобального контроля. Он отмечает, что союз технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft, Amazon, с политическими элитами, в частности с администрацией Трампа, является формой новейшей манипуляции, где искусственный интеллект не только предполагает поведение людей, но и навязывает его.

"Мы стоим перед созданием технологии, превосходящей материальное. На кону не только научный прогресс, но и появление новой сущности власти, способной формировать и направлять самое человеческое сознание", — предупредил Саломе.

Провидец также указал на возвращение нефти в центр мировой экономики, назвав это не просто экономической стратегией, а возобновлением давнего почти сакрального договора.

"С древнейших времен кровь земли была связана с обладателями и сущностями, которые обеспечивали им победы. Сегодняшнее возвращение к ископаемому топливу выглядит как возобновление этого давнего пакта", — сказал он.

По словам Саломе, Трамп активизирует скрытую сеть влияния, которая в прошлом стояла за большими войнами и экономическими крахами. Это, по его мнению, может спровоцировать глобальное противостояние, где главными игроками-оппонентами США станут страны БРИКС, в том числе Россия и Саудовская Аравия.

"Когда черное золото достигает пика своей ценности, следующей валютой обмена становится человеческая кровь", — предупреждает Саломе.

Также он отметил, что торговые пошлины против Китая – это не просто экономические шаги, а попытка развалить союз БРИКС.

"Современный мировой порядок построен на соглашениях, выходящих за пределы дипломатии. Сегодня эти связи разрушаются, и мир пытается обрести новую точку равновесия", — отметил он.

Провидец утверждает, что Трамп сознательно разделяет общество, чтобы обратить внимание общественности на внутренние конфликты, а не на тех, кто действительно управляет миром.

"Системные атаки на СМИ и демократические институты – это часть сценария, благодаря которому люди не замечают настоящих распорядителей власти", – предостерег Саломе.

В завершение он предупредил: впереди неожиданное событие, которое испытает администрацию Трампа и заставит мир увидеть, что ничего не кажется, каким кажется. Это может быть экономический кризис, техногенная катастрофа или "тихая" война между государствами — и именно он станет тем же "мгновением истины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп на самом деле относится к Путину.



