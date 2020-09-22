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Главная Новости Общество невероятно Snickers ввел страховку тем, кто неправильно съел батончик: компенсации выплачиваются лакомством
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Snickers ввел страховку тем, кто неправильно съел батончик: компенсации выплачиваются лакомством

Компенсация за допущенную ошибку выплачивалась талонами на получение батончиков

сегодня, 21:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Impact BBDO" - креативное рекламное агентство, специализирующееся на цифровой и интерактивной коммуникации, провели необычную кампанию для производителей батончиков Snickers, застраховав людей, которые "неправильно" съели батончик из-за чувства голода. Компенсация за допущенную ошибку в поедании лакомства оплачивается батончиками - от 2 до 50 штук в зависимости от тяжести "проступка".

Snickers ввел страховку тем, кто неправильно съел батончик: компенсации выплачиваются лакомством

Источник: dic.academic.ru

Чтобы сообщить о допущенном промахе, пользователи должны зарегистрироваться на сайте, сообщить в чате о деталях своей ошибки и получить купон на лакомство.

Известно, что для разработки алгоритма по оцениваю заявок, Snickers консультировался с реальными страховщиками и риск-аналитиками, принимая во внимание такие факторы, как время дня, настроение, местонахождение, частоту и степень воздействия ошибки. Эти данные были внесены в программу AI чат-бота, который с помощью алгоритма анализировал ключевые слова, звучавшие в сообщении об "инциденте".

В итоге, сопоставив все перечисленные выше данные, программа вырабатывала отдельную для каждого "страхового" случая компенсацию.

"Эта кампания отличается от традиционных 1+1 промо, которые исторически предлагают только финансовую ценность для покупателя без пользы для значимости бренда, позволив нам создать ценность с помощью промо", - отметили в компании.

За время акции продажи Snickers выросли на 18%, на 21% выросло посещение магазинов. На 30% выросла ассоциация бренда со словом "голод".

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