Snickers ввел страховку тем, кто неправильно съел батончик: компенсации выплачиваются лакомством

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Дмитрий Симоненко
"Impact BBDO"
- креативное рекламное
агентство, специализирующееся на цифровой и интерактивной коммуникации, провели
необычную кампанию для производителей батончиков Snickers, застраховав людей,
которые "неправильно" съели батончик из-за чувства голода. Компенсация за
допущенную ошибку в поедании лакомства оплачивается батончиками - от 2 до 50 штук
в зависимости от тяжести "проступка".
Источник: dic.academic.ru
Чтобы
сообщить о допущенном промахе, пользователи должны зарегистрироваться на сайте,
сообщить в чате о деталях своей ошибки и получить купон на лакомство.
Известно,
что для разработки алгоритма по оцениваю заявок, Snickers консультировался с
реальными страховщиками и риск-аналитиками, принимая во внимание такие
факторы, как время дня, настроение, местонахождение, частоту и степень
воздействия ошибки. Эти данные были внесены в программу AI чат-бота, который с
помощью алгоритма анализировал ключевые слова, звучавшие в сообщении об "инциденте".
В итоге,
сопоставив все перечисленные выше данные, программа вырабатывала отдельную для
каждого "страхового" случая компенсацию.
За время
акции продажи Snickers выросли на 18%, на 21% выросло посещение магазинов.
На 30% выросла ассоциация бренда со словом "голод".
Как ранее
сообщали "Комментарии", найдены семь причин, чтобы радоваться приходу осени.
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