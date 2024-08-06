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Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить

Скрытая угроза в плодах: какие фрукты и овощи могут быть опасны

сегодня, 14:00
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Черновалова Кристина

Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, обеспечивая организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Однако, некоторые из них могут представлять серьезную опасность для здоровья, а в редких случаях даже привести к летальному исходу. В этой статье мы рассмотрим наиболее опасные фрукты и овощи, которые могут скрываться на наших столах.

Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить

Экзотические убийцы: фрукты и овощи, которые лучше не пробовать

Манчинель: яблоко смерти

Манчинель (Hippomane mancinella) – это дерево, произрастающее в тропических регионах Северной и Южной Америки. Его плоды, напоминающие небольшие зеленые яблоки, содержат множество токсичных веществ, включая форбол. Даже небольшое количество сока этого фрукта может вызвать сильные ожоги кожи, слепоту и даже смерть.

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Аки: опасная комбинация

Аки (Blighia sapida) – национальный фрукт Ямайки, который при неправильном употреблении может привести к серьезному отравлению, известному как "ямайская рвотная болезнь". Незрелые плоды аки содержат гипоглицин, который вызывает резкое снижение уровня сахара в крови, рвоту, судороги и кому.

Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить - фото 3

Ятрофа: токсичное растение 

Ятрофа (Jatropha curcas) – это растение, широко распространенное в тропических и субтропических регионах. Его семена содержат токсичные вещества, такие как курцин и форбол, которые могут вызвать рвоту, диарею и даже смерть.

Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить - фото 4

Стрихниновое дерево: смертельный яд

Стрихниновое дерево (Strychnos nux-vomica) – это растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии и Австралии. Его семена содержат стрихнин – мощный нейротоксин, который вызывает судороги, паралич дыхательных мышц и смерть.

Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить - фото 5

Келуак: смертельная ловушка для летучих мышей

Келуак (Pangium edule) – это фрукт, произрастающий в Юго-Восточной Азии. Его семена содержат цианид, который может вызвать отравление и смерть. Однако, местные жители научились обезвреживать келуак путем длительного вымачивания и варки.

Смертельно вкусные: фрукты и овощи, которые могут убить - фото 6

Несмотря на то, что большинство фруктов и овощей являются безопасными и полезными для здоровья, некоторые из них могут представлять серьезную опасность. Будьте внимательны при выборе продуктов питания и соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать отравления.



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