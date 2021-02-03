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Смелое решение: пандемия заставила венгерскую семью воплотить давнюю мечту (Видео)

Решиться на интересную авантюру семья смогла только из-за пандемии COVID-19

сегодня, 14:45
Автор:

Кириєнко Анна

Смелое решение: пандемия заставила венгерскую семью воплотить давнюю мечту (Видео)

Семья отправилась в кругосветное путешествие из-за пандемии COVID-19. Фото: vipkater.com.ua

Иногда пандемия коронавируса побуждает на безумные поступки. Так и в этом случае. Венгерская семья решила не терять времени и воплотить давнюю мечту. Семья отправилась в плавание на 15-метровой яхте. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.

Смелая семья состоит из папы, мамы и двух дочерей. Все они отправились в морское путешествие. Безумная поездка началась еще в июне прошлого года.

Начальной точкой путешествия стала Хорватия. На данный момент семья уже пересекла Атлантику.

Семейка успела побывать в Испании и в Италии с остановкой в Кабо-Верде.

Отпраздновать Рождество путешественникам удалось на Карибах. Сейчас их яхта направляется Панамским каналом.

Как отмечают сами члены семьи, пандемия ускорила воплощение давней мечты. Супруги более десяти лет занимаются парусным спортом, однако решиться на кругосветное путешествие никак не могли.


Напомним, что впервые в истории в мире будет создан "космический суд". Такую инициативу выдвинули власти Объединенных Арабских Эмиратов. "Космический суд" — это первая в мире организация, которая будет заниматься урегулированием споров на околоземной орбите. Международная группа органов государственного и частного секторов и экспертов будет исследовать правовое регулирование в космической отрасли. Подробности о новом учреждение читайте в нашем материале.

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Источник: https://1plus1.video/tsn-utro/n-a/tsn-za-20210203-vtekti-vid-pandemiyi-simya-z-ugorshtini-vidpravilasya-u-navkolosvitnyu-podorozh-na-yahti
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