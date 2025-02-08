2025 станет еще более сложным испытанием для Украины, чем предыдущий. Такое мнение высказал Валерий Залужный в годовщину своего увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. В своем обращении он поблагодарил близких за поддержку и отметил, что не сломался, несмотря на все вызовы. Его слова стали напоминанием о том, что страна продолжает борьбу, и ее будущее зависит от устойчивости и единства.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил со знаковым заявлением в годовщину своего увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. В Telegram он поделился своими мыслями относительно ушедшего года и будущих вызовов.

Ровно год. Спасибо семье и друзьям, которые поддержали. Спасибо Вооруженным Силами Украины, что закалили. Я не изменился и не сломался. Это мое самое главное достижение этого тяжелого рока. И да, я согласен, следующий будет еще труднее. Но… нам все тоже не стыдно, – говорится в сообщении.

Напомним, Народный депутат Марианна Безугла выдвинула новую претензию послу Украины в Великобритании, эксглавкому ВСУ Валерию Залужному. Как передает портал "Комментарии", она обнаружила, что Залужный на фотографии с запада в Лондоне стоит рядом с президентом Международного гуманитарного университета (МГУ) в Одессе, экснардепом от Партии регионов Сергеем Киваловым. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать раздражение Безуглой.

Кроме того, советник бывшего главкома Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров, давая интервью BBC, фактически открыл тот самый предвыборный фронт, который вот-вот станет публично оправданным в глазах общества, когда мирный трек Трампа-Путина-Зеленского будет легализован, считает политтехнолог Олег Постернак.