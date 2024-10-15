Сколько получают пенсионеры в Европе и Украине: подробности

Пенсионные выплаты – это не просто деньги для пожилых людей, это их уверенность в завтрашнем дне. В разных странах пенсионеры получают совершенно разные суммы, и это напрямую зависит от экономики и социальной политики государства. Где-то пенсионеры могут позволить себе комфортную жизнь на пенсию, а где-то вынуждены экономить на всем. Давайте разберемся, где в Европе самые высокие пенсии, и что происходит с пенсиями в Украине.

В каких странах самые высокие пенсии

Страны с самыми высокими пенсиями

Норвегия

Пенсионеры в Норвегии могут похвастаться очень приличными выплатами — в среднем около 2 000 евро в месяц. Норвегия считается одной из самых богатых стран в Европе, и её пенсионная система работает на налоги и взносы граждан. Тут есть базовая пенсия для всех, но если человек долго работал или платил больше налогов, он получает ещё и дополнительные выплаты. Это помогает обеспечить достойную старость.

Швейцария

Швейцария – страна с высоким уровнем жизни, и пенсионеры здесь получают около 2 400 евро в месяц. В этой стране пенсионная система многоуровневая: есть как государственные пенсии, так и частные фонды. Благодаря этому швейцарцы могут жить комфортно даже на пенсии, ведь система даёт им стабильность.

Люксембург

Среди лидеров по пенсионным выплатам находится Люксембург, где пенсионеры получают около 3 000 евро в месяц. Несмотря на скромные размеры страны, её финансовый успех позволяет обеспечить высокий уровень пенсионного обеспечения, который, в свою очередь, служит индикатором высокого уровня жизни в государстве.

Дания

Дания – ещё одна страна с высокими пенсионными выплатами. Здесь пенсионеры получают около 1 800 евро в месяц. Пенсионная система в Дании включает как государственные, так и частные компоненты, что создаёт гибкость и стабильность в обеспечении пожилого населения.

Нидерланды

В Нидерландах пенсионеры получают от 1 500 до 2 000 евро в месяц. Пенсионная система страны состоит из государственных выплат и частных пенсионных накоплений, что обеспечивает пенсионерам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

А что с пенсиями в Украине?

В Украине ситуация значительно сложнее. Пенсии здесь гораздо ниже, чем в европейских странах. На 2024 год средняя пенсия в Украине составляет примерно 5 500 гривен, что равняется около 140 евро. Это в несколько раз меньше, чем в странах Европы. Для сравнения, в соседних Польше и Венгрии пенсионеры получают около 600 евро.