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Скандал в Италии: 100 евро за гавайскую пиццу

В Италии цену на гавайскую пиццу подняли в 10 раз: причина

сегодня, 14:28
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Черновалова Кристина

В Италии разгорается настоящая "пицца-война". В центре скандала – гавайская пицца, которую итальянцы считают кулинарным кощунством. Один из ресторанов страны поднял цену на этот "ананасовый ужас" до 100 евро, пытаясь отвадить туристов от столь непопулярного в Италии блюда.

Скандал в Италии: 100 евро за гавайскую пиццу

В Италии цену на гавайскую пиццу подняли в 10 раз: причина

Гавайская пицца, с ее сочетанием сладких ананасов и соленой ветчины, давно стала яблоком раздора между любителями пиццы по всему миру. Однако в Италии, родине этого блюда, отношение к ней однозначно негативное. Итальянская сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti даже включила гавайскую пиццу в список худших пицц, назвав ее "чужеродной" и "кощунственной".

Недавно туристка опубликовала видео из итальянского ресторана, где цена на гавайскую пиццу шокирует – 100 евро! Это в 10 раз дороже, чем стоимость других пицц в меню. Портал Südtirol News предполагает, что такая цена – это своеобразная "компенсация" поварам за приготовление блюда, которое они считают оскорблением итальянской кулинарной традиции.

Новость о 100-евровой гавайской пицце вызвала бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи возмущены такой ценовой политикой, считая ее дискриминацией любителей гавайской пиццы. Другие, наоборот, поддерживают ресторан, утверждая, что это справедливая плата за "кулинарное преступление".

Пока неизвестно, станет ли этот случай прецедентом и последуют ли примеру другие рестораны Италии.

Читайте на портале “Комментарии” — В современном ритме жизни, когда каждая минута на счету, возможность приготовить вкусное и сытное блюдо за считанные минуты становится настоящим спасением. И если вы думаете, что это невозможно, то вы ошибаетесь. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить ароматную пиццу на сковороде всего за 10 минут.



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