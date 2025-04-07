Синоптики ошеломили новым прогнозом: когда ждать потепления

Украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям от апреля, особенно, когда в марте уже было значительное потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала о дальнейших изменениях погоды и, главное, когда ожидать потепления.

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"На северо-востоке от Украины расположился циклон Zion (карта внизу), который своими атмосферными фронтами провоцирует у нас осадки — местами срывается снег, на юго-востоке Украины идет дождь. Далеко, над Северным морем, стал себе антициклон Olivia. Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований приводит к сильному ветру, который существенно снижает температуру комфорта”, — объяснила погодные изменения Диденко.

По ее словам, 8 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. При этом похолодание будет распространяться по стране — завтра похолодает также на востоке и юго-востоке.

В ближайшую ночь, как рассказала Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-5 градусов, в Луганской области ночью +2+5 градусов. Завтра днем ожидается +2+5 градусов, в южной части +5+9 градусов.

"Ветер будет северо-западного направления, 7-12, местами возможны порывы 15-20 метров в секунду. То есть, ощущение холода будет сильнее, чем на термометрах и в гаджетах — одевайтесь тепло!", — подчеркнула синоптик.

В Киеве ночью ожидают заморозки 0-3 градуса, днем +1+3 градуса, есть вероятность небольшого снега.

"Внимательно — в столице во вторник порывистый некомфортный северо-западный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду! Термобелье не помешает. Неделя, я уже говорила, будет вся такая холодная, с ночными заморозками", — подытожила эксперт.

По ее словам, самые стойкие к заморозкам — щавель, шпинат, укроп, петрушка, морковь, сельдерей, лук, могут терпеть до 6 градусов мороза. Также выдерживают низкие температуры малина и ежевика.

Но самые хрупкие, самые чувствительные к заморозкам — голубика, крыжовник, смородина, виноград, косточковые культуры плодовых. А из цветов – бархатцы, георгины, розы.

Потепление, по данным Натальи Диденко, можно ожидать с Вербного воскресенья, с 13 апреля.

Напомним, в Киевской области, как писал портал "Комментарии", анонсировали масштабные отключения газа.



