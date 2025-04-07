Синоптики ошеломили новым прогнозом: когда ждать потепления

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Кречмаровская Наталия
Украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям от апреля, особенно, когда в марте уже было значительное потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала о дальнейших изменениях погоды и, главное, когда ожидать потепления.
Иллюстративное фото
По ее словам, 8 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. При этом похолодание будет распространяться по стране — завтра похолодает также на востоке и юго-востоке.
В ближайшую ночь, как рассказала Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-5 градусов, в Луганской области ночью +2+5 градусов. Завтра днем ожидается +2+5 градусов, в южной части +5+9 градусов.
В Киеве ночью ожидают заморозки 0-3 градуса, днем +1+3 градуса, есть вероятность небольшого снега.
По ее словам, самые стойкие к заморозкам — щавель, шпинат, укроп, петрушка, морковь, сельдерей, лук, могут терпеть до 6 градусов мороза. Также выдерживают низкие температуры малина и ежевика.
Но самые хрупкие, самые чувствительные к заморозкам — голубика, крыжовник, смородина, виноград, косточковые культуры плодовых. А из цветов – бархатцы, георгины, розы.
Потепление, по данным Натальи Диденко, можно ожидать с Вербного воскресенья, с 13 апреля.
Напомним, в Киевской области, как писал портал "Комментарии", анонсировали масштабные отключения газа.
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