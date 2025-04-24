Синоптики ошеломили новым прогнозом: что будет происходить с погодой в ближайшие дни

В Украине на днях ожидается резкое изменение погоды. В синоптическом графике — ротация воздушных масс, объяснила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, еще в пятницу, 25 апреля, продержится тепло, однако в некоторых регионах вечером уже будет более холодный воздух.

Заморозки. Иллюстративное фото

По словам Диденко, 25 апреля, максимальная температура воздуха в Украине составит в течение дня +20 +27 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди возможны практически повсюду в Украине", — сообщила синоптик.

В Киеве 25 апреля ожидается сухая погода с температурой воздуха до +22 +24 градусов. Во второй половине дня или даже к вечеру в столице есть вероятность грозового дождя. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля — резкое понижение температуры воздуха до 14 градусов.

В ведущее воскресенье везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2 +8 градусов, днем +9 +14 градусов, в южной части +12 +18 градусов.

"В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре Украины есть вероятность заморозков на почве", — предупредила Диденко.

О значительных изменениях погоды предупредили также в Укргидрометцентре.

"Ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в сообщении.









Также в Укргидрометцентре предупредили, что заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям.

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