Синоптики ошеломили новым прогнозом: что будет происходить с погодой в ближайшие дни

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Кречмаровская Наталия
В Украине на днях ожидается резкое изменение погоды. В синоптическом графике — ротация воздушных масс, объяснила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, еще в пятницу, 25 апреля, продержится тепло, однако в некоторых регионах вечером уже будет более холодный воздух.
Заморозки. Иллюстративное фото
По словам Диденко, 25 апреля, максимальная температура воздуха в Украине составит в течение дня +20 +27 градусов.
В Киеве 25 апреля ожидается сухая погода с температурой воздуха до +22 +24 градусов. Во второй половине дня или даже к вечеру в столице есть вероятность грозового дождя. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля — резкое понижение температуры воздуха до 14 градусов.
В ведущее воскресенье везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2 +8 градусов, днем +9 +14 градусов, в южной части +12 +18 градусов.
О значительных изменениях погоды предупредили также в Укргидрометцентре.
Также в Укргидрометцентре предупредили, что заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям.
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