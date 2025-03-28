Шокированные врачи рассказали, что внутри малыша обнаружили тело его брата-близнеца

Двухмесячный ребенок шокировал врачей, когда они обнаружили внутри него плод брата-близнеца.

Плод внутри младенца

Известно, что мальчик госпитализирован в больницу с "отеком живота и пальпаторным образованием" размером 8x12 см в животе. Врачи поначалу подозревали, что у малыша опухоль или нейробластома, ведь они обычно проявляются в виде больших образований в брюшной полости.

Впрочем, врачи были просто ошеломлены, обнаружив истинную причину плохого самочувствия малыша. КТ живота с контрастным усилением обнаружила некое образование, у которого отчетливо проявлялись позвоночник, ребра, кости лица и нижние конечности.

Под общей анестезией малышу сделали операцию по удалению новообразования, которое, как обнаружили врачи, содержалось в мембранном мешке, питающемся крупными сосудами из аорты. Его удалось отделить от мальчика, и, раскрыв мешок, врачи обнаружили "недо конца сформированный плод".

Выявлено, что у плода были волосы, хорошо развитый позвоночник, верхние конечности с пальцами, нижние конечности с пальцами стоп и ног. Этот случай является примером так называемого "плода в плоде" – редкой врожденной аномалии, возникающей, когда плод развивается внутри тела своего брата-близнеца.

На сегодняшний день зарегистрировано менее 200 случаев таких аномалий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Киеве врачи извлекли из желудка девушки огромный камень из волос. Девочка на протяжении 5 лет проглатывала собственные волосы, что привело к проблемам со здоровьем. Киевлянка Николь Щебря рассказала, что однажды появилась сильная боль в животе, а за ней и температура. Из-за своего состояния попала в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 и уже врачи выяснили, что произошло с девушкой.



