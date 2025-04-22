Шок: РФ покинула астронавта в космосе на верную гибель по цинической причине

История советского космонавта Сергея Крикалева – это невероятный пример выносливости и самопожертвования. В 1991 году он отправился в обычную миссию на орбитальную станцию "Мир", но из-за неожиданных исторических событий провел в космосе более 10 месяцев.

Сергей Крикалев

В мае 1991 года Крикалев отправился на станцию "Мир" вместе с командиром Анатолием Арцебарским и первой британской астронавткой Гелен Шарман. Гелен вернулась на Землю через неделю, а двое советских космонавтов остались на станции. Впоследствии Крикалеву предложили остаться для встречи следующего экипажа, и он согласился.

Когда новая команда пришла осенью, Арцебарский вернулся на Землю. А Крикалев остался один в космосе — в то время, когда Советский Союз на его глазах распадался.

Пока он выполнял научные миссии и поддерживал станцию, на Земле происходили судьбоносные перемены. После распада СССР в декабре 1991 г. возникли сложности с его возвращением: космодром и место посадки оказались уже не в СССР, а в независимом Казахстане.

Экономический кризис заставил российские власти затягивать эвакуацию: "Деньги сейчас на вес золота", — комментировал сам Крикалев с орбиты.

Изоляция, отсутствие физического контакта, ухудшение здоровья – все это сказывалось на его состоянии. Крикалев общался с любителями радиосвязи, чтобы услышать правду о ситуации на дому. Его жена, Елена, и маленькая дочь ждали, не зная, когда он вернется.

В условиях микрогравитации у космонавта начались проблемы со здоровьем: атрофия мышц, риск остеопороза, ослабление иммунитета.

Лишь 25 марта 1992 года, после 311 дней на орбите и более 5 тысяч оборотов вокруг Земли, Крикалев наконец-то вернулся домой. Его встретило уже не советское, а новое государство – Республика Казахстан.

Из-за длительного пребывания в невесомости ему пришлось помогать выходить из капсулы – мышцы ослабли настолько, что он не мог самостоятельно стоять.

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