logo

BTC/USD

89735.74

ETH/USD

1633.66

LTC/USD

80.53

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Шок: РФ покинула астронавта в космосе на верную гибель по цинической причине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шок: РФ покинула астронавта в космосе на верную гибель по цинической причине

Астронавт Крикалев провел в космосе почти год, потому что РФ жалела денег, чтобы его вернуть

сегодня, 14:46 comments1447
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

История советского космонавта Сергея Крикалева – это невероятный пример выносливости и самопожертвования. В 1991 году он отправился в обычную миссию на орбитальную станцию "Мир", но из-за неожиданных исторических событий провел в космосе более 10 месяцев.

Шок: РФ покинула астронавта в космосе на верную гибель по цинической причине

Сергей Крикалев

В мае 1991 года Крикалев отправился на станцию "Мир" вместе с командиром Анатолием Арцебарским и первой британской астронавткой Гелен Шарман. Гелен вернулась на Землю через неделю, а двое советских космонавтов остались на станции. Впоследствии Крикалеву предложили остаться для встречи следующего экипажа, и он согласился.

Когда новая команда пришла осенью, Арцебарский вернулся на Землю. А Крикалев остался один в космосе — в то время, когда Советский Союз на его глазах распадался.

Пока он выполнял научные миссии и поддерживал станцию, на Земле происходили судьбоносные перемены. После распада СССР в декабре 1991 г. возникли сложности с его возвращением: космодром и место посадки оказались уже не в СССР, а в независимом Казахстане.

Экономический кризис заставил российские власти затягивать эвакуацию: "Деньги сейчас на вес золота", — комментировал сам Крикалев с орбиты.

Изоляция, отсутствие физического контакта, ухудшение здоровья – все это сказывалось на его состоянии. Крикалев общался с любителями радиосвязи, чтобы услышать правду о ситуации на дому. Его жена, Елена, и маленькая дочь ждали, не зная, когда он вернется.

В условиях микрогравитации у космонавта начались проблемы со здоровьем: атрофия мышц, риск остеопороза, ослабление иммунитета.

Лишь 25 марта 1992 года, после 311 дней на орбите и более 5 тысяч оборотов вокруг Земли, Крикалев наконец-то вернулся домой. Его встретило уже не советское, а новое государство – Республика Казахстан.

Из-за длительного пребывания в невесомости ему пришлось помогать выходить из капсулы – мышцы ослабли настолько, что он не мог самостоятельно стоять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит с телами астронавтов в космосе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/harrowing-tale-astronaut-left-die-35082113
Теги:

Новости

Все новости