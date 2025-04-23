Сенсация: Ватикан мог знать об инопланетянах еще во времена Муссолини

Тайные архивы Ватикана всегда являлись источником загадок, а теперь стали еще и объектом инопланетных теорий. Протяженностью более 80 километров они хранят бесчисленные документы, вокруг которых веками возникают фантастические предположения. Некоторые исследователи убеждены: Ватикан может скрывать громкую тайну – доказательства существования внеземной жизни.

НЛО

После смерти Папы Франциска на Пасху в возрасте 88 лет исследователь НЛО и режиссер Марк Кристофер Ли призвал нового понтифика раскрыть правду.

Ли, более 30 лет изучающий связь между религией, историей и аномальными явлениями, утверждает: в Ватикане могут храниться сотни засекреченных дел о наблюдениях НЛО, некоторые из которых датируются несколькими столетиями.

По его мнению, многие описания "божественных" встреч в религиозных текстах, в частности в Библии, могут являться попытками интерпретировать наблюдение инопланетных объектов. Одним из примеров Ли считает знаменитое "Третье Фатимское пророчество". В 1917 году трое пастушков в Португалии сообщили о видении светосветящейся фигуры, которую Ватикан признал Девой Марией. Однако Ли убежден: дети описывали световые шары в небе – проявление "внеземного интеллекта".

В 2000 году Ватикан обнародовал текст Третьего секрета, однако многие эксперты, в том числе Ли, считают, что настоящую информацию скрыли. Его слова подкрепляют показания бывшего офицера ВВС США Дэвида Груши, утверждавшего: Ватикан знает об инопланетянах уже десятилетиями. По его данным, во время режима Муссолини в Италии были обнаружены обломки НЛО, а Ватикан помог в их сокрытии. Папа Пий XII даже передал эту информацию американской разведке.

Почему Ватикан скрывает такую информацию? Ли считает, что церковь боится подорвать веру людей: "Почему нам верить в одного Бога, если есть другие формы жизни?"

Однако, по словам Ли, скрывать правду больше не получится. Благодаря таким инструментам, как телескоп Джеймса Уэбба, ученые уже находят следы возможной жизни вне Земли.

Если в ближайшее время будут найдены признаки разумной жизни, давление на Ватикан с требованием раскрыть свои архивы только усилится. Ли отмечает: обнародование этой информации важно не только для науки, но и для национальной безопасности, ведь часть НЛО может оказаться секретными военными технологиями.

Ли надеется, что новый понтифик будет более открытым и решится рассказать миру правду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Джей Ди Вэнс получил новое прозвище.



