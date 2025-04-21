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Ткачик Олеся
Бывший агент ЦРУ Боб Баер утверждает, что появляется все большее количество доказательств, которые ставят под сомнение официальную версию смерти Адольфа Гитлера. По его мнению, фюрер мог инсценировать самоубийство в 1945 году и бежать в Аргентину, где пытался возродить нацистскую империю вместе со сторонниками.
Адольф Гитлер
Баер, 21 год проработавший в разведке, считает, что вскоре должны обнародовать документы, которые могут пролить свет на потенциальные связи между нацистским лидером и аргентинскими властями, которые могли скрывать его после Второй мировой войны.
По мнению 72-летнего эксагента, в аргентинских архивах могут содержаться сведения о бегстве нацистов в Южную Америку и попытки создать Четвертый рейх. В документах также могут фигурировать факты о сотрудничестве местных властей с нацистами, финансовых махинациях и создании тайников — в частности в провинции Мисьонес, где в 2015 году археологи обнаружили подозрительный объект с системой водоснабжения и электричества.
Баер отметил, что ожидает доказательств участия аргентинских властей в построении этого объекта, а также подтверждения того, что президент Хуан Перон поддерживал создание ядерной лаборатории на острове Уэмуль, которой руководил немецкий ученый-нацист в 1950-х годах.
Хотя точная дата обнародования новых документов неизвестна, теории о бегстве Гитлера существуют уже многие десятилетия. Баэр подчеркнул, что даже администрация президента США Дуайта Эйзенхауэра рассматривала вероятность того, что Гитлер выжил.
Впрочем, сейчас большинство историков соглашаются с официальной версией: Гитлер и Ева Браун покончили с собой в апреле 1945 года в бункере под Берлином. Их тела были частично сожжены и похоронены от бомбы. Впоследствии советские следователи идентифицировали их по зубам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Адольф Гитлер набрал 85% избирательных голосов и стал депутатом местного совета города Омпундия.
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