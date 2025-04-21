logo

BTC/USD

88061.89

ETH/USD

1620.35

LTC/USD

79.72

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Сенсация: рассекреченные документы могут доказать, что Гитлер выжил
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенсация: рассекреченные документы могут доказать, что Гитлер выжил

Вероятно, Гитлер инсценировал свое самоубийство и скрылся в Аргентине, где пытался создать четвертый рейх

сегодня, 16:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Бывший агент ЦРУ Боб Баер утверждает, что появляется все большее количество доказательств, которые ставят под сомнение официальную версию смерти Адольфа Гитлера. По его мнению, фюрер мог инсценировать самоубийство в 1945 году и бежать в Аргентину, где пытался возродить нацистскую империю вместе со сторонниками.

Сенсация: рассекреченные документы могут доказать, что Гитлер выжил

Адольф Гитлер

Баер, 21 год проработавший в разведке, считает, что вскоре должны обнародовать документы, которые могут пролить свет на потенциальные связи между нацистским лидером и аргентинскими властями, которые могли скрывать его после Второй мировой войны.

По мнению 72-летнего эксагента, в аргентинских архивах могут содержаться сведения о бегстве нацистов в Южную Америку и попытки создать Четвертый рейх. В документах также могут фигурировать факты о сотрудничестве местных властей с нацистами, финансовых махинациях и создании тайников — в частности в провинции Мисьонес, где в 2015 году археологи обнаружили подозрительный объект с системой водоснабжения и электричества.

Баер отметил, что ожидает доказательств участия аргентинских властей в построении этого объекта, а также подтверждения того, что президент Хуан Перон поддерживал создание ядерной лаборатории на острове Уэмуль, которой руководил немецкий ученый-нацист в 1950-х годах.

Хотя точная дата обнародования новых документов неизвестна, теории о бегстве Гитлера существуют уже многие десятилетия. Баэр подчеркнул, что даже администрация президента США Дуайта Эйзенхауэра рассматривала вероятность того, что Гитлер выжил.

Впрочем, сейчас большинство историков соглашаются с официальной версией: Гитлер и Ева Браун покончили с собой в апреле 1945 года в бункере под Берлином. Их тела были частично сожжены и похоронены от бомбы. Впоследствии советские следователи идентифицировали их по зубам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Адольф Гитлер набрал 85% избирательных голосов и стал депутатом местного совета города Омпундия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14610529/hitler-nuclear-armed-fourth-reich-south-america-cia-spy.html
Теги:

Новости

Все новости