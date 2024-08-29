Самые высокие люди в истории человечества: в списке один украинец

Некоторые люди рождаются с такими генетическими особенностями, что их рост поражает воображение. В этой статье мы рассмотрим пять самых высоких людей, когда-либо живших на планете. В списке также присутствует украинец.



Султан Кесен считается самым высоким живым человеком. Фото из открытых источников

Пять самых высоких людей в мире:

- Роберт Уодлоу: 272 см.

- Джон Роган: 267 см.

- Джон Кэрролл: 264 см.

- Вилли Кемпер: 262 см.

- Леонид Стадник: 258 см.

1. Роберт Уодлоу: самый высокий человек в истории – 272 см

Роберт Уодлоу – самый высокий человек в мире



Роберт Першинг Уодлоу, также известный как "Альтонский великан" — самый высокий человек в истории, рост которого был официально задокументирован. Он родился в 1918 году в Альтоне, штат Иллинойс, США, его рост достиг впечатляющих 272 см. Причиной его аномального роста был гигантизм, обусловленный гиперсекрецией гормона роста. К моменту своей смерти в 1940 году в возрасте 22 лет Роберт весил 199 кг.

Хотя Уодлоу поражал людей своим гигантским ростом, его здоровье было хрупким. Из-за нестабильности в состоянии здоровья он пользовался специальными костылями и другим ортопедическим оборудованием. После инфекции, вызванной плохо установленной ортопедической скобой, Роберт умер, оставив после себя наследие самого высокого человека в истории.

2. Джон Роган – 267 см

Вторым высшим человеком считается Джон Роган

Джон Уильям "Бад" Роган является вторым самым высоким человеком, рост которого когда-либо был зафиксирован. Он родился в 1868 году в округе Самнер, штат Теннесси, США. Роган достиг роста 267 см к моменту своей смерти в 1905 году. Несмотря на свой рост, Джон Роган весил около 90 килограммов, за что его называли "живым склетом".

Роган страдал редким заболеванием, которое повлекло за собой потерю подвижности суставов. Из-за этого он не мог ходить и передвигался с помощью специальной тележки. Несмотря на болезнь и ограниченность в движении, Джон обладал активной социальной жизнью, всегда был в центре внимания, часто отличаясь своим низким голосом и игривым отношением, а зарабатывал на жизнь продажей портретов и открыток на вокзале.

3. Джон Кэрролл – 264 см

Джон Кэрролл, также известный как "Бизон из Баффало", родился в 1932 году в городе Буффало, штат Нью-Йорк, США. Его рост достиг 264 см, и он считается третьим самым высоким человеком в истории. В отличие от других гигантов, Кэрролл обладал не только гигантизмом, но и сильным искривлением позвоночника, которое затрудняло измерение его точного роста. Рост Кэрролла был особенно стремительным в подростковом возрасте — он рос на 15 см ежегодно.

4. Вилли Кемпер – 262 см

Вилли Кемпер, известный как "Гигант из Сент-Луиса", родился в 1880 году в Миссури, США. Его рост достиг 262 см. В юности Кемпер работал на ферме, а затем начал выступать в цирке. Он участвовал в разных шоу-аттракционах и даже боролся в профессиональном реслинге. Вилли Кемпер скончался от сердечного приступа в 1943 году во время выступления.

5. Леонид Стадник: самый высокий человек Украины – 258 см

Леонид Стадник считается самым высоким человеком Украины

Леонид Стадник родился в 1970 году в селе Подолянцы, Житомирская область, Украина и достиг 258 см роста. Стадник считался самым высоким живым человеком мира сем лет начиная с 2007 года. Он умер 24 августа 2014 в возрасте 44 лет в родном селе от кровоизлияния в мозг. Стадник, в отличие от многих других самых высоких людей, имел спокойную деревенскую жизнь. Он был врачом-ветеринаром и всегда избегал публичности.

Книга рекордов Гиннеса предложила Стаднику пройти специальные измерения, однако тот публично отказал. Как сообщил представитель Книги рекордов Гиннеса, Леонид заявил, что не хочет славы и популярности приходящих вместе с титулом самого высокого мужчины мира.

По состоянию на 2024 год самым высоким живым человеком считается турецкий фермер Султан Кесен — его рост 251 см.

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