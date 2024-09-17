Самые странные мировые рекорды: необычные достижения со всего мира

Книга рекордов Гиннесса известна своими уникальными и зачастую необычными записями. В то время как большинство людей стремится побить рекорды в спорте или науке, некоторые решают прославиться с помощью самых эксцентричных достижений. Представляем подборку самых странных мировых рекордов, которые вызывают удивление и недоумение.

Определены самые странные мировые рекорды

Самая маленькая книга в мире

В 2012 году японский издатель Тошия Масаки выпустил книгу, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая книга в мире. Размер книги составляет всего 0,75 мм на 0,75 мм, а ее 22 страницы можно прочесть только с помощью микроскопа. Несмотря на крошечный размер, книга содержит иллюстрации и полный текст.

Самое большое количество ложек на теле

В 2016 году Этьен Дюмон из Канады установил рекорд, прикрепив к своему телу 50 ложек. Для достижения этого рекорда Дюмон использовал свою способность создавать электростатическое притяжение, чтобы удерживать ложки на различных частях своего тела. Рекордсмен считает, что его уникальное достижение подчеркивает способности человеческого организма и силу мысли.

Самая длинная очередь за хот-догом

В 2019 году в Соединенных Штатах был установлен рекорд по самой длинной очереди за хот-догом. В акции приняли участие более 2 000 человек, выстроившихся в одну линию длиной 1,2 километра. Организаторы акции провели ее в рамках благотворительного мероприятия, чтобы собрать средства на нужды местного приюта для животных.

Самая большая коллекция резиновых уток

Шарлотта Ли из США, увлекающаяся коллекционированием, собрала самую большую коллекцию резиновых уток в мире. На момент фиксации рекорда в 2011 году в ее коллекции насчитывалось более 5 631 резиновой утки. Каждый экспонат имеет свою уникальную форму и цвет, что делает эту коллекцию самой разнообразной в мире.

Самая быстрая поедание желе палочками

Японец Тецуя Минава стал известным благодаря своей скорости и ловкости, установив рекорд по самому быстрому поеданию желе с помощью палочек. Он смог съесть 200 граммов желе всего за 52 секунды, что стало новым мировым рекордом в этой категории. Достижение Минавы подтверждает, что умение владеть палочками — не только практичный навык, но и потенциальный путь к мировому признанию.

Книга рекордов Гиннесса продолжает удивлять и вдохновлять людей со всего мира. Необычные мировые рекорды — это не только способ продемонстрировать свою уникальность, но и напоминание о том, что человеческое творчество и стремление к новым высотам не знают границ. В то время как некоторые рекорды вызывают улыбку, другие подчеркивают возможности человеческого организма и границы его возможностей.