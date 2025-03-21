Самые известные утерянные сокровища мира: о чем говорят легенды

Артефакты были вечными историческими доказательствами с самого начала человечества, но, к сожалению, некоторые исчезли со временем. Вот несколько известных примеров утраченных сокровищ во всем мире.

Фото из открытых источников

Сокровище тамплиеров

Орден тамплиеров был одним из первых и известнейших религиозных военных орденов в Европе, основанным в 1119 году. Его первоначальной целью была поддержка нового Иерусалимского королевства против мусульманских соседей и защита христианских паломников, посещавших Святые места.

Впоследствии Орден получил огромное влияние и богатство. Увидев угрозу в лице тамплиеров, Филипп IV заручился помощью Папы, чтобы разделаться с ними. В 1307 году он арестовал самых влиятельных рыцарей и разгромил их казну.

Однако она оказалась пуста. Что такое сокровище тамплиеров и где оно спрятано, остается загадкой, которая интересует мир вот уже 7 веков.

Ковчег Завета

Ковчег Завета, несомненно, остается одним из самых мистических предметов, упомянутых в Библии. Все помнят фильм Спилберга "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", где храбрый Индиана Джонс пережил великие приключения, чтобы найти бесценный артефакт. Но чем же был ковчег?

Согласно описаниям в Библии, это был сундук из дерева акации с золотом, который символизировал присутствие Бога среди людей. Внутри хранился золотой горшок с "манной небесной", жезл Аарона и две пластины с написанными на них заповедями Божьими.

Считается, что он был потерян во время завоевания Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в 587 году до н.э. Подчиняясь Божьему велению, израильтяне так и не создали другого ковчега, и его секрет остался безвозвратно утраченным.

Утраченное золото инков

Многие легенды рассказывают о потерянном городе Пайтити. По мнению некоторых, именно здесь древние отчаянные инки спрятали свои сокровища от европейцев во время их вторжения в Южную Америку. Благодаря неизвестному расположению и легендам вокруг потерянного города Пайтити стало синонимом легендарного Эльдорадо.

По мнению исследователей, золотой город находится в джунглях Перу. Во время поисков были найдены многие другие поселения, в которых была найдена четкая информация о существовании Пайтити.

Напомним, портал "Комментарии" писал об интересных событиях, произошедших 21 марта.



