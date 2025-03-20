Самые известные случаи похищения людей инопланетянами: жуткие подробности от очевидцев

На протяжении десятилетий люди из разных стран сообщали о загадочных встречах с инопланетянами. Некоторые из этих историй стали подлинными легендами и до сих пор вызывают дискуссии.

Инопланетяни похищают людей

Бразилия: Антониу Вилаш-Боас

В октябре 1957 года 23-летний фермер Антониу Вилаш-Боас работал в поле близ Сан-Франсиску-ди-Салес, увидев в небе яркую красную звезду. По его словам, объект начал приближаться, и он осознал, что это яйцевидный космический корабль.

Антониу попытался скрыться на тракторе, но его якобы оцепили четверо гуманоидов в серых комбинезонах. Человек утверждает, что они затащили его на борт, сняли одежду, нанесли на тело гель и взяли образец крови. Впоследствии к нему присоединилась обнаженная женщина, которая соблазнила его.

После интимного контакта фермеру показали корабль, затем вернули обратно. Впоследствии он стал юристом, женился, воспитал четырех детей и до самой смерти в 1991 не отказывался от своей истории.

Великобритания: Гелен и Кэрол Томас

30 марта 1988 года Гелен Томас и ее мать Кэрол направлялись на работу в Бирмингеме, когда их внезапно ослепил яркий свет.

Женщины рассказывают, что почувствовали головокружение, а в следующее мгновение свет исчез, и они поняли, что опоздали на несколько часов, не помня, где были. Гелен рассказала, что ее куртка была мокрой, хотя дорога оставалась сухой. В течение следующих недель у них начались носовые кровотечения, на коже появились волдыри, а из пупков выделялась странная жидкость. Во время гипнотического сеанса женщины рассказали, что их угнали гуманоиды и взяли образцы яйцеклеток.

Польша: Ян Вольский

В мае 1978 года польский фермер Ян Вольский ехал на телеге, когда рядом неожиданно появились два странных существа с зелеными лицами. Они говорили на непонятном языке и сели рядом с ним.

Муж привез их на лужайку, где завис белый корабль размером с автобус. Вольского завели внутрь, где еще двое пришельцев жестами попросили его раздеться.

Его осмотрели устройством, похожим на две тарелки, а затем отпустили. Сегодня в месте предполагаемого контакта установлен памятник в честь происшествия.

Италия: Пьер Фортунато Дзанфретта

А вот итальянец Пьер Фортунато Дзанфретта утверждает, что его угоняли 11 раз в течение трех лет.

Впервые это произошло в декабре 1978-го, когда он работал охранником в селе Торрилья. Муж ехал по скользкой дороге, когда внезапно двигатель, радио и фары машины выключились. Во дворе заброшенного дома он увидел свет и решил проверить, не грабители ли это. Но вместо воров перед ним предстали существа 3 метра высотой, с желтыми треугольными глазами и зеленой сморщенной кожей.

Когда Дзанфретта пытался вызвать начальника, тот услышал его крики, а затем связь оборвалась. Позже охранника обнаружили без сознания в состоянии глубокого шока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что уфологу предложили 2 миллиарда за молчание.



