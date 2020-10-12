kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11381.26

ETH/USD

374.68

LTC/USD

50.77

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Самые длинные ноги в мире: девушка из Техаса побила сразу два мировых рекорда
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые длинные ноги в мире: девушка из Техаса побила сразу два мировых рекорда

Ноги Маки Каррин составляют 60% от общей длинны ее тела

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

17-летняя девушка из города Сидар-Парк, штат Техас, Маки Каррин побила два мировых рекорда Гиннеса, после того, как подтвердилось, что она владеет самыми длинными ногами среди женщин и среди подростков. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Самые длинные ноги в мире: девушка из Техаса побила сразу два мировых рекорда

Фото: Guinness World Records

Рост Каррин составляет 208,28 см. Ее левая нога более 135,3 см в длину, а правая нога немного короче – 134,3 см, согласно Книге рекордов Гиннеса.

На официальном канале Guinness World Records на YouTube, мать Каррин рассказывает о том, что в раннем возрасте ее дочь была выше своих сверстников.


Девушка рассказала, что раньше она комплексовала из-за длинны своих ног. Но в определенный момент перестала заботиться о том, что думают о ней окружающие. Теперь она рассказывает о себе в соцсетях. На ее канал в TikTok уже подписались более 1,7 млн подписчиков и еще более 50 тыс. – в Instagram. Она регулярно публикует посты о важности принятия себя и любви к своему телу.

Ранее "Комментарии" писали, что жительница Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря необычной коллекции.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ