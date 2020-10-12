Самые длинные ноги в мире: девушка из Техаса побила сразу два мировых рекорда

17-летняя девушка из города Сидар-Парк, штат Техас, Маки Каррин побила два мировых рекорда Гиннеса, после того, как подтвердилось, что она владеет самыми длинными ногами среди женщин и среди подростков. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.



Фото: Guinness World Records

Рост Каррин составляет 208,28 см. Ее левая нога более 135,3 см в длину, а правая нога немного короче – 134,3 см, согласно Книге рекордов Гиннеса.

На официальном канале Guinness World Records на YouTube, мать Каррин рассказывает о том, что в раннем возрасте ее дочь была выше своих сверстников.





Девушка рассказала, что раньше она комплексовала из-за длинны своих ног. Но в определенный момент перестала заботиться о том, что думают о ней окружающие. Теперь она рассказывает о себе в соцсетях. На ее канал в TikTok уже подписались более 1,7 млн подписчиков и еще более 50 тыс. – в Instagram. Она регулярно публикует посты о важности принятия себя и любви к своему телу.

Ранее "Комментарии" писали, что жительница Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря необычной коллекции.

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