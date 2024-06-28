Самые дикие племена, которые существуют в наше время

В мире, где современные технологии стремительно меняют каждодневную жизнь, существуют уголки Земли, где время словно остановилось. Эти места населены племенами, которые не просто уклоняются от внешнего мира, но и активно сохраняют свои тысячелетние традиции и образ жизни. Представляем пять самых уникальных и изолированных племен, чье существование вызывает удивление и восхищение.

8 самых колоритных племен планеты

1. Племя Сентинелезцев, Андаманские острова, Индийский океан

Сентинелезцы, возможно, одно из самых изолированных племен в мире, населяют остров Северный Сентинел в Андаманском море. Это племя остается полностью изолированным от внешнего мира, а их численность оценивается примерно в 50-200 человек. Власти Индии установили зону охраны в радиусе 5 километров вокруг острова, чтобы предотвратить контакты и защитить уникальный образ жизни сентинелезцев. Племя известно своей враждебностью к посторонним, что делает любые попытки контакта крайне опасными.

2. Племя Яномами, Амазонка, Южная Америка

Племя Яномами насчитывает около 35,000 членов, живущих в лесах Амазонки на территории Венесуэлы и Бразилии. Они занимаются охотой, рыболовством и земледелием, выращивая такие культуры, как кассава и бананы. Яномами сохраняют свои традиционные верования и социальную структуру, и их общество основано на тесной связи с природой, что является ключом к их выживанию.

3. Племя Химба, Намибия

Химба – это пастушеское племя в северной Намибии, население которого составляет около 50,000 человек. Химба известны своими ритуалами, связанными с омлети (красной глиной и маслом, которыми они покрывают тело). Это племя сохранило свой образ жизни, несмотря на давление со стороны современной экономики и культуры. Химба живут в круглых хижинах, построенных из пальмовых листьев, глины и коровьего навоза.

4. Племя Короваи, Папуа, Индонезия

Племя Короваи, населяющее тропические леса на юге индонезийской части Новой Гвинеи, примечательно своими домами на деревьях. Эти конструкции возводятся на высоте до 12 метров над землей в качестве защиты от насекомых и диких животных. Короваи традиционно занимаются охотой с использованием луков и стрел, и до недавнего времени были изолированы от остального мира.

5. Племя Дани, Новая Гвинея

Дани, проживающие в долине Балием на западе Новой Гвинеи, известны своими уникальными обычаями, такими как мумифицирование своих предков и племенные войны. Племя насчитывает около 25,000 человек, которые сохраняют свои традиции, несмотря на постепенное проникновение современности.

Эти племена демонстрируют, как человеческие общины могут сохранять свои традиции и образ жизни в условиях современного мира, являясь свидетельством уникальности и разнообразия человеческой культуры.