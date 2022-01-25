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Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО)

Подборка самых больших пород собак

сегодня, 23:08
Автор:

Денис Подставной
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Собака — умный и преданный друг человека. Наряду с кошками является одним из самых популярных животных-компаньонов. Из-за большого многообразия пород некоторые люди даже не представляют о существовании некоторых видов четверолапых, габариты которых значительно отличаются от габаритов привычных домашних питомцев. 

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО)

Самые большие породы собак. Фото из открытых источников

Всего, по данным специалистов на Земле насчитывается приблизительно 400 пород собак. Их традиционно разделяют на: мелких, средних и крупных. При этом вес больших собак может достигать 50 килограммов. Но есть и настоящие мастодонты среди хвостатых друзей человека. Их относят к четвёртой группе — гигантские породы собак. Вес некоторых представителей этой группы может превышать вес двух взрослых человек. 

Мы сделали подборку самых больших пород собак: 

• Сенбернар

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

В среднем такие животные вырастают до 65-75 сантиметров, а их вес варьируется от 65 до 80 килограммов. При этом рекордсменом среди Сенбернаров был пес вес, которого достиг более 166 килограммов. 

• Среднеазиатская овчарка (алабай или волкодав)

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

Самый крупный представитель породы жил в России. Его вес превышал 100 килограммов (125). В среднем представители алабаев достигают веса 70-80 килограммов, при росте 65-78 сантиметров

• Шотландский дирхаунд (оленья борзая)

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 4

При среднем весе до 50 килограммов их рост составляет 80 сантиметров.

• Тоса-Ину

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 5

Рост представителей этой японской породы собак достигает 80 сантиметров, а при этом вес — 90 килограммов. Отмечается, что среди больших пород Тоса-Ину считается долгожителем (12 лет). 

• Немецкий дог

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 6

Рост этих собак в холке достигает 90 сантиметров, а вес в среднем не превышает 90 килограммов. Самый большой немецкий дог жил в США. Его рост составлял 112 сантиметров. 

• Английский мастиф

Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО) - фото 7

Средний вес представителей этой породы составляет внушительные 60-100 килограммов. Растут эти мастифы примерно до 76 сантиметров. Отметим, что пес породы английский мастиф по кличке Айкама Зорба был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая и тяжелая собака в мире. Его рост составлял 94 сантиметра, а вес — 155 килограммов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 год.

Также сайт "Комментарии" писал о том, какая одежда и обувь популярны в 2022 году. 


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