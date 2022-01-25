Самые большие породы собак: как они выглядят (ФОТО)

Собака — умный и преданный друг человека. Наряду с кошками является одним из самых популярных животных-компаньонов. Из-за большого многообразия пород некоторые люди даже не представляют о существовании некоторых видов четверолапых, габариты которых значительно отличаются от габаритов привычных домашних питомцев.

Самые большие породы собак. Фото из открытых источников

Всего, по данным специалистов на Земле насчитывается приблизительно 400 пород собак. Их традиционно разделяют на: мелких, средних и крупных. При этом вес больших собак может достигать 50 килограммов. Но есть и настоящие мастодонты среди хвостатых друзей человека. Их относят к четвёртой группе — гигантские породы собак. Вес некоторых представителей этой группы может превышать вес двух взрослых человек.

Мы сделали подборку самых больших пород собак:

• Сенбернар





В среднем такие животные вырастают до 65-75 сантиметров, а их вес варьируется от 65 до 80 килограммов. При этом рекордсменом среди Сенбернаров был пес вес, которого достиг более 166 килограммов.

• Среднеазиатская овчарка (алабай или волкодав)





Самый крупный представитель породы жил в России. Его вес превышал 100 килограммов (125). В среднем представители алабаев достигают веса 70-80 килограммов, при росте 65-78 сантиметров

• Шотландский дирхаунд (оленья борзая)





При среднем весе до 50 килограммов их рост составляет 80 сантиметров.

• Тоса-Ину





Рост представителей этой японской породы собак достигает 80 сантиметров, а при этом вес — 90 килограммов. Отмечается, что среди больших пород Тоса-Ину считается долгожителем (12 лет).

• Немецкий дог





Рост этих собак в холке достигает 90 сантиметров, а вес в среднем не превышает 90 килограммов. Самый большой немецкий дог жил в США. Его рост составлял 112 сантиметров.

• Английский мастиф





Средний вес представителей этой породы составляет внушительные 60-100 килограммов. Растут эти мастифы примерно до 76 сантиметров. Отметим, что пес породы английский мастиф по кличке Айкама Зорба был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая и тяжелая собака в мире. Его рост составлял 94 сантиметра, а вес — 155 килограммов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 год.

Также сайт "Комментарии" писал о том, какая одежда и обувь популярны в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!