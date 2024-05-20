Самые богатые спортсмены мира: кто они

Мир спорта часто ассоциируется не только со зрелищными соревнованиями и рекордами, но и с огромными финансовыми прибылями. Сегодня мы представляем вам список самых богатых спортсменов мира, основанный на их доходах от рекламных контрактов, призовых и других источников заработка.

Названы имена самых богатых спортсменов в истории

1. Лионель Месси: от скромных начал к футбольной легенде

Происхождение: Аргентина

Лионель Месси, без сомнения, одно из самых ярких имен в мире футбола. Его футбольная карьера началась в возрасте пяти лет в родной Аргентине. Сегодня его активы оцениваются в миллионы долларов, а его контракт с клубом "Пари Сен-Жермен" включает в себя не только огромную зарплату, но и доли от продаж мерчендайзинга. Интересный факт: Месси также известен своей благотворительной деятельностью, включая поддержку исследований рака и помощь молодым спортсменам.

2. Леброн Джеймс: баскетболист с королевским доходом

Происхождение: США

Леброн Джеймс, звезда НБА, не только один из самых выдающихся баскетболистов своего поколения, но и один из самых прибыльных. Его доходы не ограничиваются зарплатой от клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"; Леброн также имеет крупные контракты с такими брендами, как Nike и Pepsi. Его бизнес-интересы включают собственную медиа-компанию и доли в профессиональных спортивных клубах.

3. Роджер Федерер: теннисист, ставший синонимом успеха

Происхождение: Швейцария

Роджер Федерер, возможно, самый успешный теннисист в истории, известен не только своими спортивными достижениями, но и своими коммерческими успехами. Бренды, такие как Rolex и Uniqlo, выбрали его своим лицом благодаря его популярности и узнаваемости. Федерер также активно участвует в различных благотворительных проектах по всему миру.

4. Криштиану Роналду: икона мирового футбола

Происхождение: Португалия

Криштиану Роналду не только один из лучших футболистов мира, но и один из самых богатых. Его доходы растут благодаря удачливым инвестициям в отельный бизнес, а также крупным контрактам с Nike и своей линией одежды CR7. Роналду также известен своей филантропией, включая крупные пожертвования на борьбу с COVID-19.

5. Конор Макгрегор: боец, который превратил борьбу в бизнес

Происхождение: Ирландия

Конор Макгрегор, звезда смешанных боевых искусств, превратил свою спортивную карьеру в высокодоходный бизнес. Он основал собственный бренд виски и активно участвует в различных рекламных кампаниях. Макгрегор известен своими резкими и эффектными выходками как в октагоне, так и за его пределами.

Мир спорта часто ассоциируется не только с зрелищными соревнованиями и рекордами, но и с огромными финансовыми прибылями. Сегодня мы представляем вам список самых богатых спортсменов мира, основанный на их доходах от рекламных контрактов, призовых и других источников заработка.

1. Лионель Месси: от скромных начал к футбольной легенде

Происхождение: Аргентина

Лионель Месси, без сомнения, одно из самых ярких имен в мире футбола. Его футбольная карьера началась в возрасте пяти лет в родной Аргентине. Сегодня его активы оцениваются в миллионы долларов, а его контракт с клубом "Пари Сен-Жермен" включает в себя не только огромную зарплату, но и доли от продаж мерчендайзинга. Интересный факт: Месси также известен своей благотворительной деятельностью, включая поддержку исследований рака и помощь молодым спортсменам.





2. Леброн Джеймс: баскетболист с королевским доходом

Происхождение: США

Леброн Джеймс, звезда НБА, не только один из самых выдающихся баскетболистов своего поколения, но и один из самых прибыльных. Его доходы не ограничиваются зарплатой от клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"; Леброн также имеет крупные контракты с такими брендами, как Nike и Pepsi. Его бизнес-интересы включают собственную медиа-компанию и доли в профессиональных спортивных клубах.





3. Роджер Федерер: теннисист, ставший синонимом успеха

Происхождение: Швейцария

Роджер Федерер, возможно, самый успешный теннисист в истории, известен не только своими спортивными достижениями, но и своими коммерческими успехами. Бренды, такие как Rolex и Uniqlo, выбрали его своим лицом благодаря его популярности и узнаваемости. Федерер также активно участвует в различных благотворительных проектах по всему миру.





4. Криштиану Роналду: икона мирового футбола

Происхождение: Португалия

Криштиану Роналду не только один из лучших футболистов мира, но и один из самых богатых. Его доходы растут благодаря удачливым инвестициям в отельный бизнес, а также крупным контрактам с Nike и своей линией одежды CR7. Роналду также известен своей филантропией, включая крупные пожертвования на борьбу с COVID-19.





5. Конор Макгрегор: боец, который превратил борьбу в бизнес

Происхождение: Ирландия

Конор Макгрегор, звезда смешанных боевых искусств, превратил свою спортивную карьеру в высокодоходный бизнес. Он основал собственный бренд виски и активно участвует в различных рекламных кампаниях. Макгрегор известен своими резкими и эффектными выходками как в октагоне, так и за его пределами.





Эти спортсмены не только достигли выдающихся успехов в своих дисциплинах, но и смогли превратить свои имена в успешные коммерческие бренды, принеся им статус самых богатых спортсменов мира.