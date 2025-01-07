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Самой популярной фамилией в Украине стала не Шевченко: лидер неожиданный

Какая фамилия самая распространенная в Украине

7 января 2025, 20:05 comments1543
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Кречмаровская Наталия

Фамилия, наиболее распространенная в Украине, лидирует также в Германии и Швейцарии — и это не Шевченко.

Самой популярной фамилией в Украине стала не Шевченко: лидер неожиданный

Иллюстративное фото

Генеалогическое сообщество "Рідні" проанализировало фамилии с наибольшим количеством носителей и обнаружило, что в Украине самая распространенная фамилия — Мельник. В настоящее время его носят 107878 человек. Эта фамилия имеет глубокие исторические корни, ведь происходит от названия ремесла – так называли владельца мельницы или работника мельницы.

Больше всего носителей фамилии Мельник проживают в больших городах:

  • Киев – 6587 человек,

  • Винница – 2385 человек,

  • Львов – 2265 человек,

  • Харьков – 1423 человека.

Рекордсменами по компактному проживанию Мельников есть отдельные районы преимущественно на западе Украины, а именно:

  • Рожнятовский район (Ивано-Франковская область) – 1139 человек,

  • Сарненский район (Ровенская область) – 976 человек,

  • Калушский район (Ивано-Франковская область) – 911 человек,

  • Каменец-Подольский район (Хмельницкая область) – 693 человека.


Самой популярной фамилией в Украине стала не Шевченко: лидер неожиданный - фото 2



Фамилия Мельник также пользуется популярностью в мире — больше всего носителей с похожими фамилиями проживают в Германии и Швейцарии, где она звучит как Мюллер (Müller), пишет ТСН.

На втором месте по популярности в Украине оказалась фамилия Шевченко. Больше людей с такой фамилией проживают на Слобожанщине. Третье место в рейтинге по популярности заняла фамилия Коваленко. Оно наиболее распространено на Приднепровье.

Следует отметить, что фамилия Мельник, как и его аналоги, свидетельствует о важной роли мельничества в жизни наших предков. Мельницы были центрами не только хозяйственной, но и социальной активности в селах и городах. Мельники часто пользовались уважением общества, ведь обеспечивали хлеб для многих семей.

Напомним, что в мире, как писал портал "Комментарии", из оккупированной Луганской области россияне вывозят детей.




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Источник: https://ridni.org/karta/
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