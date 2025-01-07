Самой популярной фамилией в Украине стала не Шевченко: лидер неожиданный

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Фамилия, наиболее распространенная в Украине, лидирует также в Германии и Швейцарии — и это не Шевченко.
Иллюстративное фото
Генеалогическое сообщество "Рідні" проанализировало фамилии с наибольшим количеством носителей и обнаружило, что в Украине самая распространенная фамилия — Мельник. В настоящее время его носят 107878 человек. Эта фамилия имеет глубокие исторические корни, ведь происходит от названия ремесла – так называли владельца мельницы или работника мельницы.
Больше всего носителей фамилии Мельник проживают в больших городах:
Киев – 6587 человек,
Винница – 2385 человек,
Львов – 2265 человек,
Харьков – 1423 человека.
Рекордсменами по компактному проживанию Мельников есть отдельные районы преимущественно на западе Украины, а именно:
Рожнятовский район (Ивано-Франковская область) – 1139 человек,
Сарненский район (Ровенская область) – 976 человек,
Калушский район (Ивано-Франковская область) – 911 человек,
Каменец-Подольский район (Хмельницкая область) – 693 человека.
Фамилия Мельник также пользуется популярностью в мире — больше всего носителей с похожими фамилиями проживают в Германии и Швейцарии, где она звучит как Мюллер (Müller), пишет ТСН.
На втором месте по популярности в Украине оказалась фамилия Шевченко. Больше людей с такой фамилией проживают на Слобожанщине. Третье место в рейтинге по популярности заняла фамилия Коваленко. Оно наиболее распространено на Приднепровье.
Следует отметить, что фамилия Мельник, как и его аналоги, свидетельствует о важной роли мельничества в жизни наших предков. Мельницы были центрами не только хозяйственной, но и социальной активности в селах и городах. Мельники часто пользовались уважением общества, ведь обеспечивали хлеб для многих семей.
Напомним, что в мире, как писал портал "Комментарии", из оккупированной Луганской области россияне вывозят детей.
Новости