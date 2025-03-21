Самоназванный путешественник во времени совершил роковое пророчество на 2025 год

Пока у науки нет доказательств, что путешествия во времени реальны, однако истории самопровозглашенных "путешественников" не прекращают интриговать людей по всему миру. Одна из самых известных историй касается американца Альфреда (Эл) Билека, утверждавшего, что он побывал в будущем, видел летающие города и пережил последствия глобальной катастрофы, которая должна произойти в 2025 году.

Альфред Билек называл себя путешественником во времени. Фото из открытых источников

Эл Билек стал известен после того, как в 1989 году выступил на телевидении с потрясающей историей. По его словам, он родился в 1927 году и служил в ВМС США во время Второй мировой войны. Именно тогда он якобы стал участником секретного "Филадельфийского эксперимента".

По его словам, в 1943 году американские военные пытались сделать эсминец USS Eldridge невидимым для радаров. Однако что-то пошло не так, и корабль вместе с частью экипажа, включая Билека, переместился во времени. Сам мужчина уверял, что его забросило сразу в 2137 год, однако впоследствии он сумел вернуться в свою временную линию.

Путешественник во времени предсказывает катастрофу в 2025 году

В своих многочисленных интервью Билек описывал мир будущего как место, радикально изменившееся из-за климатических катастроф и глобального конфликта. Вот наиболее тревожные заявления человека, называющего себя путешественником во времени:

— Третья мировая война начнется в 2025 году и унесет миллионы жизней. Она станет следствием политической нестабильности и борьбы за ресурсы.

— Уровень мирового океана значительно поднимется, затопив значительную часть Англии, Европы и побережья США. В результате Чикаго, Новый Орлеан и Лос-Анджелес практически исчезнут.

— Население планеты сократится до 300 миллионов человек, а традиционные государства перестанут существовать.

— Вместо стран появятся города-государства, которыми будут управлять суперкомпьютеры с искусственным интеллектом. Билек утверждал, что общался с таким компьютером, который объяснил ему новое устройство общества.

Несмотря на предсказание Билека, скептики считают его истории выдумками или следствием психологических особенностей. Никаких научных доказательств путешествий во времени не существует. Кроме того, многие его предсказания не совпали с реальностью. Так называемый путешественник во времени Альфред Билек умер в 2011 году, так и не предоставив ни одного реального доказательства своих путешествий.

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