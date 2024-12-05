Самое старое письмо Санты: что 5-летняя девочка заказала на Рождество в 1898 году

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
В Британии обнаружили письмо, которое маленькая девочка адресовала Санта-Клаусу еще 2 декабря 1898 года. Его автором была 5-летняя Марджори, жившая в Истборне — уютном городке на южном побережье Англии. Это самое старое найденное письмо Санте, и оно поражает своей простотой и теплом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Самое старое письмо к Санта Клаусу, написанное в 1898 году
Девочка написала Санте скромный список подарков. Она хотела получить:
маленькие игрушечные уточки и цыплята,
чулки,
лента и мяч для своей кошки по имени KittyKins.
Особенно трогательно то, что Марджори подумала о своем любимце, оставив для него отдельный чулок. Она была уверена, что Санта не забудет и о ее кошке.
Спустя более 100 лет письмо случайно нашли в старой книге, которую передали в благотворительный магазин Oxfam в Истборне в 1999 году. Его обнаружил отец Лили Бирчалл, продавщице местного магазина игрушек Whirligig Toys.
Найденное письмо стало важной исторической находкой, ведь оно является древнейшим сохранившимся письмом Санта Клаусу.
В письме девочка обратилась к Санте с просьбой:
Ранее "Комментарии" писали, что волшебный гость Святой Николай пересек границу и намерен завтра оживить сказку в пункте пропуска "Шегини"! Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.
Новости