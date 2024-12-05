Самое старое письмо Санты: что 5-летняя девочка заказала на Рождество в 1898 году

В Британии обнаружили письмо, которое маленькая девочка адресовала Санта-Клаусу еще 2 декабря 1898 года. Его автором была 5-летняя Марджори, жившая в Истборне — уютном городке на южном побережье Англии. Это самое старое найденное письмо Санте, и оно поражает своей простотой и теплом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Самое старое письмо к Санта Клаусу, написанное в 1898 году

Девочка написала Санте скромный список подарков. Она хотела получить:

маленькие игрушечные уточки и цыплята,

чулки,

лента и мяч для своей кошки по имени KittyKins.

Особенно трогательно то, что Марджори подумала о своем любимце, оставив для него отдельный чулок. Она была уверена, что Санта не забудет и о ее кошке.

Спустя более 100 лет письмо случайно нашли в старой книге, которую передали в благотворительный магазин Oxfam в Истборне в 1999 году. Его обнаружил отец Лили Бирчалл, продавщице местного магазина игрушек Whirligig Toys.

Найденное письмо стало важной исторической находкой, ведь оно является древнейшим сохранившимся письмом Санта Клаусу.

В письме девочка обратилась к Санте с просьбой:

"Дорогой Санта,

Когда вы придете к нам на Сочельник, принесите нам, пожалуйста, маленьких игрушечных уточек и цыплят на подарок, а также чулки, как вы принесли нам в прошлом году. На этот раз вы увидите, что висит дополнительный чулок. Это для KittyKins, она хотела бы кусочек ленты и мяча в своем.

С любовью и поцелуями от нас обоих. Ваша Марджори."

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