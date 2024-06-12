Самое дорогое пиво в мире: обзор самых дорогих марок

В мире роскоши и изысканных вкусов, пиво занимает особое место. Не уступая дорогим винам и элитным алкогольным напиткам, некоторые сорта пива достигают астрономических цен. Рассмотрим пять самых дорогих пив в мире, которые станут жемчужинами любой коллекции.

Самое дорогое пиво в мире

1. Allsopp’s Arctic Ale — $503,300 за бутылку

История этого пива начинается в далеком 1852 году, когда оно было сварено специально для экспедиции Сэра Эдварда Белчера в Арктику. Бутылка, найденная через сто пятьдесят лет, была продана на аукционе eBay за более чем полмиллиона долларов. Это пиво не только поражает своей историей, но и является символом пивоваренного искусства.

2. BrewDog The End of History — $20,000 за бутылку

Это пиво, выпущенное ограниченной серией всего в двенадцать бутылок, стало известно не только благодаря своему вкусу, но и уникальной упаковке: каждая бутылка заключена в таксидермированного животного. С алкогольным содержанием в 55%, это одно из самых крепких пив в мире.

3. Carlsberg Jacobsen Vintage No. 1 — $400 за бутылку

Carlsberg выпускает этот винтажный сорт пива с 2008 года, и каждый год количество бутылок строго ограничено. Изготовленное из лучших ингредиентов и выдержанное в дубовых бочках, это пиво обладает уникальными вкусовыми нотками шоколада и карамели.

4. Schorschbock 57 — $275 за бутылку

Произведенное немецкой пивоварней Schorschbräu, пиво Schorschbock 57 содержит 57,5% алкоголя, что делает его одним из самых крепких в мире. Это пиво предлагает экстремальный вкусовой опыт, который не оставит равнодушным даже самых искушенных ценителей.

5. Crown Ambassador Reserve — $90 за бутылку

Этот австралийский лагер выпускается ограниченным тиражом, всего 8000 бутылок в год. Выдерживается в винных бочках, что придает ему изысканный вкус с нотками дуба и ванили.

Самое дорогое пиво в мире — это не просто напиток, это произведение искусства, которое вобрало в себя столетия традиций, инновационные методы производства и, конечно, неповторимый вкус. Эти эксклюзивные сорта пива являются предметом охоты коллекционеров и гурманов со всего мира, готовых заплатить за бутылку сравнимо с ценами на изысканные вина и даже некоторые драгоценные камни.