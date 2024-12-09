Самая высокая новогодняя елка, украшенная игрушками, упала от ветра (ВИДЕО)

На площади Сфатулуй в Брашове упала одна из самых высоких украшенных елок Румынии. Об этом сообщает PortalNews.

Упала елка в Румынии

Инцидент произошел в центре города. Падение могло вызвать сильный ветер или слабая конструкция, которая не выдержала вес елки. Она имеет высоту 29 метров и весит около 17 тонн, что делает ее одной из самых высоких рождественских елок, когда-либо находившихся в Брашове.

Елку привезли с пастбища Пояна Брашов. Она является собственностью муниципалитета Брашова.

В результате инцидента не было зафиксировано никаких жертв или значительного материального ущерба. Елку, вероятно, заменят или отремонтируют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Саакашвили отреагировал на елку в Грузии и вспомнил Януковича

Михеил Саакашвили, третий президент Грузии, отреагировал на инициативу запретить ношение масок на митингах в Грузии и установку каркаса новогодней елки на проспекте Руставели.

"И янукович поставил новогоднюю елку, и он принял репрессивные законы, в том числе о запрете ношения масок участниками во время протестов. Россия не помогла даже Асаду, а вы ["Грузинская мечта"] на кого надеетесь?" – написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, после попытки городских властей в Тбилиси установить новогоднюю елку рядом с зданием парламента, чтобы помешать митингующим собираться на площади, эта конструкция превратилась в новый символ протестов — так же, как "елка" Януковича на украинской Евромайдане. Как в подтверждение этой преемственности, протестующие украсили ее украинским флагом. Рядом с флагом Украины протестующие вывесили свой грузинский флаг, а также знамена Евросоюза и США.

Новогоднюю елку по проспекту Руставели начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. Однако завершить эти работы не удалось. Участники акции протеста снова собрались и принесли в грузинскую "елку" и начали клеить на нее фото избитых участников акций протеста и журналистов. Теперь верхняя часть этой конструкции "одета" в искусственные ветви, а на нижней — "украшения" митингующих. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что новогодняя елка обязательно будет приведена в надлежащий вид. Протесты в столице Грузии продолжаются.