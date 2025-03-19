Рыбак, которого спасли после 95 дней в море, рассказал жуткие подробности своего выживания

Перуанский рыбак, спасшийся после 95 дней дрейфа в море, рассказал, что ему помогли спастись вера в Бога и стремление увидеть семью. Также, по его словам, чтобы выжить, он был вынужден питаться тараканами, птицами, рыбой и даже черепахами.

Гатон

"Прежде всего, это была моя вера в Бога. Я разговаривал с ним много дней. Я говорил ему, насколько важна для меня моя семья – мама, брат, дети," – поделился Máximo Napa Castro, известный как Гатон.

Однако поддерживать надежду было нелегко. Запасы пищи и воды иссякали, а вместе с ними угасала и моральная стойкость мужчины.

"Я трижды брал в руки нож. Трижды. Потому что больше не мог терпеть," – признался он. "Но потом говорил себе: Успокойся, Гатон. Ты сможешь. Ты сможешь."

Сначала у рыбака было достаточно провизии в месяц и планировал вернуться на берег после 30 дней в море. Но когда наступил этот момент, мотор его лодки внезапно отказал. Все попытки починить его оказались тщетными.

Понимая, что оказался в тупике, мужчина начал экономить остатки воды и пищи, надеясь, что его в конце концов найдут. Однако через несколько недель запасы иссякли, и ему пришлось прибегнуть к крайним мерам.

"После января и февраля я начал есть тараканов, птиц, разную рыбу, которая случайно выпрыгивала в лодку," – рассказал он.

Рыбалка говорит, что охота на птиц происходила ночью — около часа два они садились отдохнуть на его лодку. Как только они засыпали, Гатон хватал палку и действовал. Однажды он даже охотился на черепаху, однако не ради мяса, а чтобы выпить ее кровь – ведь воды уже не осталось.

Наконец после месяцев изнурительных испытаний появился луч надежды. Гатон почти заснул в лодке, когда услышал громкий голос, кричавший его прозвище: "Гатон!" Это был спасатель с вертолета.

"Тогда я сказал (Богу): Ты сделал это! Ты сделал это!", — говорит рыбак.

С вертолета ему показали, что вскоре прибудет лодка, которая заберет его домой. Через час, когда наступил вечер, на горизонте появились огни судна. Он возвращался домой.

После 95 дней в открытом море Гатон по-новому взглянул на жизнь и теперь стремится поделиться своей историей со всем миром.

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