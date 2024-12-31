Резкая смена погоды ожидается в первые дни Нового года: сколько продержится аномальное тепло

Синоптики прогнозируют в начале Нового года весеннюю погоду. Синоптик Наталья Диденко отметила, что 1 января в Украине "повсюду разойдутся веяния ранней весной". В этот день прогнозируется температура воздуха в пределах +5+9 градусов, а в южной части +9+12 градусов.

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А второго января в Украине еще потеплеет, до +9 +14 градусов. Ветер будет усиливать весеннее впечатление, потому что его западные порывы могут быть сильными даже до 15-20 метров в секунду”, — сообщила она.

По словам Диденко, в Киеве 1 января ожидается ночью +1+3 градуса, днем +5+7 градусов. Без осадков. Ветер, правда, будет порывистым, порой до сильных порывов 15-20 метров в секунду.

“2 января. еще больше потеплеет. Однако не забываем смотреть на календарь, все же – зима. 3-4 января в Украине ожидается морозное похолодание”, – предупредила она.

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE также отметила , что Украину накроет тепло и солнышко, однако "старое" Рождество можно ожидать снег с дождем. Она подтвердила, что первые дни нового года в Украине будут теплыми с температурой +4…+12 градусов в зависимости от региона. Особенно тепло будет на Юге и Прикарпатье.

Однако уже 3 января ожидается снижение температуры, ночные заморозки и изменение погоды. Антициклон будет постепенно ослабевать, что позволит атмосферным фронтам принести осадки”, — отметила она.

Напомним, что по версии ИИ, как писал портал "Комментарии", в 2025 году человечество ждут новые вызовы, распространение новых болезней и социальные изменения. Ключевой сферой развития станет энергетика. Также прогнозируется нехватка воды и уменьшение биоразнообразия.