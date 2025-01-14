Рейтинг размера груди: стало известно, на каком месте украинские женщины

Названы страны, где проживает больше женщин с большим и маленьким размером груди. Украина в этом рейтинге заняла 31 место. Об этом говорится в материале Data Pandas. Отмечается, что в 23 странах, в основном в Африке и Юго-Восточной Азии, размер женской груди наименьший.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1 место: Норвегия – 3-4 размер;

2 место: США, Исландия, Великобритания — 3 размер;

3 место: Россия, Канада, Австралия, Колумбия, Болгария, Польша, Финляндия, Швеция – 2-3 размер;

Украина в этом рейтинге занимает 31 место, ведь здесь преобладает первый и второй размеры, то есть А-В. У стран рекордсменок это второй и третьи и размеры, соответственно В-С.

Согласно карте, в Канаде большинство женщин имеют третий размер груди, а в Норвегии 3-4 размера. Самые маленькие размеры груди наблюдаются в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Эксперты предполагают, что это в значительной степени связано как с генетикой, поскольку женщины в этих регионах, как правило, меньше в целом, так и с тем фактом, что женщины в этих регионах часто ведут более активный образ жизни, чем в развитых странах.

Ученые отметили, что размер груди уникален у каждой женщины. Он зависит от многих факторов, включая генетику, питание и диету, вес и индекс массы тела (ИМТ). Этот рейтинг данных включает не все страны мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Вооруженные силы Украины опустились на 20 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Рейтинг-2025 был опубликован на сайте Global Firepower.

Украина в рейтинге оказалась между Египтом и Польшей. Всего в рейтинге 145 стран, на последнем месте – Бутан.

В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали этот рейтинг и позицию Украины в этом списке. Заместители командира бригады Максим Жорин назвал этот рейтинг "смешным" и отметил, что в условиях современного мира в этом рейтинге должны быть только две страны.