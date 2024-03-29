Рейтинг лучших "пивных" городов мира: кто попал в ТОП-3

Датская компания DFDS провела исследование и составила рейтинг самого лучшего и самого дешевого пива Европы, а Мадрид признали европейской пивной столицей.

рейтинг европейских пивных городов

В общей сложности DFDS проанализировала более 70 европейских городов, изучив 8000 баров и пабов, социальные сети и более 40 000 обзоров. Оценивались качество пива, его цена, отзывы в социальных сетях и атмосфера заведений. По итогам этого комплексного исследования Мадрид опередил такие традиционно известные пивные города как Прага и Вена, став лидером с самым высоким суммарным баллом.





Интересно, что страны, традиционно ассоциирующиеся с пивом – Бельгия, Германия и Великобритания – не попали даже в пятерку лучших. Да, Брюссель занял лишь седьмое место, а Берлин – девятое. Мюнхен и Манчестер оказались еще дальше в этом списке, заняв 17-е и 20-е места соответственно. Результаты показывают, что Рейкьявик – лучший город для елей, тогда как поклонникам IPA стоит отправиться в Лион.

Исследование также сосредоточилось на стоимости пива в европейских городах. Оказалось, что доступнее всего пиво предлагают Валенсия и Порту, где средняя цена за пол-литра составляет около 2 евро. Амстердам поразил высокими ценами на пиво, которые в среднем достигают 6 евро за пол-литра.

Пивные традиции отличаются в зависимости от страны, отражающейся в предпочтениях определенных сортов пива. Согласно исследованию, Копенгаген признан лучшим городом для крафтового пива, Рейкьявик – для елей, а Мадрид рекомендован для любителей стаутов. В то же время, если говорить об общем качестве пива, то Милан занимает лидирующие позиции с оценкой 94 из 100 возможных.

"Комментарии" писали, что многие считают, что пиво — самый вредный алкогольный напиток во время похудения, потому что от него "растет живот". Но на самом деле это всего лишь заблуждение. Да, употребление пива не поможет сделать фигуру более стройной, но и не будет способствовать появлению лишнего веса.