Ретроградный Меркурий: почему этот период называют катастрофическим

Несколько раз в год возникает интерес к одной из планет Солнечной системы. Речь идет о Меркурии. И интересуются им не в смысле изучения, а тогда, когда планета выходит на ретроградную орбиту. Именно в этот период вроде бы все "валится с рук". Однако специалисты опровергают влияние астрономических явлений на жизнь людей.

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"Хотя астрономия и астрология, возможно, в прошлом имели более тесные связи, общий научный консенсус сейчас заключается в том, что астрономические явления, такие как ретроградное движение, не оказывают никакого предполагаемого влияния на жизнь людей", — рассказала космическая эксперт Национального космического центра в Лестере, Великобритания.

Однако несмотря на отсутствие научной поддержки, предрассудки вокруг этого астрономического явления – и астрологии в целом – продолжают будоражить воображение людей.

Астрологи в свою очередь отмечают, что Меркурий – это планета, связанная с коммуникацией. Когда она работает гармонично, это оказывает положительное влияние на взаимодействие. Путешествия проходят без задержек, транспорт работает безупречно. Спокойно и эффективно проходит процесс обучения, а информация усваивается легче.

Однако оборотная сторона этого явления состоит в том, что во время периодов ретроградного движения Меркурия все эти сферы могут замедляться или даже переходить в хаотическое состояние.

Ретроградный Меркурий может "проявиться" потерянными билетами, ключами, удалением важных электронных писем, сообщений, отправленных не тому человеку, неисправностью ноутбука или телефона, поломкой автомобиля. Также возможны – потерянные посылки, мошенничество в интернете, разбитый ценный подарок или пролитый кофе на дизайнерскую одежду перед важной встречей. В самом худшем случае все это может случиться в один и тот же день.

Астрологи отмечают, что космос в этот период позволяет вернуться к незавершенным делам, исправить ошибки или восстановить что-то разрушенное. Отмечается, что во время ретроградного движения Меркурия могут возвращаться прежние отношения, партнеры, незавершенные извинения, сожаления или упущенные возможности. Это шанс исправить ситуацию, поставить точку и двигаться дальше, когда Меркурий вернется в свое прямое движение.

Однако есть и определенные запреты в настоящее время — следует избегать подписания контрактов, заключения важных соглашений, планирования масштабных событий, бракосочетания, переезда или запуска новых проектов.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, чего важно избегать в период ретроградного Меркурия.



