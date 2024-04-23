Рекордная партия: мужчина играл в шахматы 60 часов на Times Square

Нигерийский шахматист Тунде Онакоя установил новый мировой рекорд, проведя в ожесточенной борьбе 60 часов. Соревнования с американцем Шоном Мартинесом начались 17 апреля и завершились только в полдень 20 апреля, превзойдя предыдущий рекорд в 56 часов, установленный в 2018 году норвежцами Галлвардом Гауг Флатебо и Сьюром Феркингстадом.

Тунде Онакоя во время рекордной игры в шахматы. AP/Yuki Iwamura

29-летний Онакоя преследовал цель сыграть 58 часов, но его выносливость позволила ему не только достичь запланированного, но и добавить еще два часа к своему рекорду, демонстрируя непревзойденное мастерство и волю к победе. По условиям соревнования каждому игроку предоставлялся лишь пятиминутный перерыв на каждый час игры, что еще больше подчеркивает физическую и психологическую сложность этого достижения.

Цель мероприятия — сбор средств для благотворительного фонда Chess in Slums Africa, который стремится обеспечить образовательные возможности для живущих в бедности африканских детей. По словам менеджера Онакой, Тайво Адееми, за первые 20 часов удалось собрать 22 тысячи долларов.

"Поддержка была невероятной, и мы надеемся, что наши усилия принесут еще больше пользы", — поделился он.

Попытка Онакой вызвала широкий резонанс среди поклонников шахмат и общественности, особенно в Нигерии, где он регулярно организует турниры с целью помочь молодым людям из слабо развитых регионов. Более 10 миллионов детей в этой стране не имеют возможности получить образование, и Онакоя использует свое влияние, чтобы изменить ситуацию.

Весь мир ждет подтверждения от Книги рекордов Гиннеса, процесс которого может занять несколько недель. Также остается под вопросом, удалось ли собрать запланированную сумму в миллион долларов, но энтузиазм и поддержка сообщества не оставляет сомнений, что каждый доллар будет вложен в светлое будущее для африканских детей.