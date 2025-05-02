Рассекреченные документы ЦРУ указывают, где на Земле расположены базы инопланетян

Американцы снова погрузились в загадочный мир НЛО после очередных слушаний в Конгрессе, на которых ученые и бывшие представители Пентагона заявили: правительство США десятилетиями скрывает доказательства существования внеземной жизни.

Инопланетяни

Несмотря на официальные отрицания контактов с неизвестными воздушными явлениями, внимание общественности привлек один из рассекреченных намекающих документов ЦРУ: еще несколько десятилетий назад спецслужба могла идентифицировать представителей инопланетных цивилизаций.

Речь идет о программе STARGATE — засекреченном проекте ЦРУ 1970–1990-х годов, занимавшемся изучением "удаленного видения" — способности людей получать информацию о событиях, местах или объектах без физического присутствия. В рамках этого проекта проводились эксперименты с "медиумами", которые утверждали, что могут воспринимать информацию о таинственных базах пришельцев.

Один из таких отчетов 1987 под названием "Описание персонала, связанного с инопланетными базами" содержит впечатляющие подробности. Участник эксперимента, не зная цели задачи, описал базы пришельцев на Аляске, Южной Америке или Африке, а также на спутнике Сатурна — Титане.

Он упоминает о трех типах существ, замеченных на разных базах в Солнечной системе. Одно из описанных созданий имело огромную округлую голову и "очень бесчеловечную внешность", другое — бледное с заостренным носом. Однако на базе на Титане, по его словам, работали обычные с виду люди, среди них — "привлекательная женщина в зеленом лабораторном халате".

Документ содержит 12 страниц заметок и рисунков, которые, вероятно, изображают местоположение этих баз. Один из скетчей напоминает гору Хейс на Аляске – локацию, с которой связывают многочисленные наблюдения НЛО. Участник исследования утверждал, что видел у базы два существа, выполнявших рутинные задачи. Внутри еще двое: один за круглым пультом с экраном, другой работал в тени. Описанное существо за пультом имело человеческую форму, но нечеткие черты лица. По его словам, она якобы осознавала его присутствие и позволила "наблюдать".

На базе на Титане никаких инопланетян он не заметил только трех человек, которые выглядели как земные ученые. В Южном полушарии, на еще одной локации, участник эксперимента увидел существо с большой круглой головой и почти "роботизированным" видом, с которым не удалось установить контакт, и другое больше похоже на человека, хотя и безволосого и с нечеткими чертами лица. Это существо, напротив, "казалось дружеским и знало о его присутствии".

Программа STARGATE и подобные проекты продолжались до 1995 года, когда их закрыли из-за недостаточной научной обоснованности. Однако в течение десятилетий эти эксперименты использовались для разведки — от поисков террористов до, как ни странно, локализации библейского Ковчега Завета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что живой Нострадамус сделал предупреждение о контактах с внеземными цивилизациями.



