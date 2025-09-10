logo

Главная Новости Общество невероятно Раскрыта схема маскировки местонахождения Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыта схема маскировки местонахождения Путина

Журналисты WSJ выяснили, что путин руководит россией из трех одинаковых кабинетов без окон в разных регионах, чтобы скрыть свое реальное местонахождение

10 сентября 2025, 18:04
Автор:
Ткачова Марія

Журналисты The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсон в своей книге "Обмен: тайная история новой холодной войны" раскрыли подробности того, как устроена система безопасности и коммуникаций Владимира Путина. Фрагменты издания опубликовала газета The Times.

Раскрыта схема маскировки местонахождения Путина

Российский диктатор Владимир Путин

По их данным, Путин управляет страной из нескольких идентичных кабинетов, расположенных в разных частях России. ЦРУ установило, что таких помещений по меньшей мере три, и все они тщательно спроектированы и обставлены абсолютно одинаково — вплоть до мелких деталей, например точного расположения подставки с десятью заточенными карандашами в специальной карандашнице с двуглавым орлом. Окон в этих комнатах нет, поэтому определить, где находится диктатор, практически невозможно.

Путин не пользуется мобильным телефоном и почти не выходит в Интернет. Он проводит совещания через большой монитор на передвижной подставке. Даже российские чиновники часто не знали, из какого именно часового пояса он выходит на связь. Для маскировки администрация распространяла сообщения о переездах, отправляла пустые кортежи в аэропорты и использовала самолеты-приманки, пока сам пути появлялся на видеосвязи, имитируя присутствие в том или ином городе.

Его рабочие компьютеры оставались отрезанными от сети или вообще не подключены к интернету. Инженеры, работавшие над этими системами, шутили об "информационном коконе", в котором находится путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эксчельник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк вышел из СИЗО под залог в размере 9 миллионов гривен. Об этом сообщила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, уточнив, что средства были внесены 9 сентября по договоренности с его защитой.



Источник: https://www.thetimes.com/article/d545004f-136a-43d3-80c4-a3379572d4a9
