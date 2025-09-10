Раскрыта схема маскировки местонахождения Путина

Журналисты The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсон в своей книге "Обмен: тайная история новой холодной войны" раскрыли подробности того, как устроена система безопасности и коммуникаций Владимира Путина. Фрагменты издания опубликовала газета The Times.

Российский диктатор Владимир Путин

По их данным, Путин управляет страной из нескольких идентичных кабинетов, расположенных в разных частях России. ЦРУ установило, что таких помещений по меньшей мере три, и все они тщательно спроектированы и обставлены абсолютно одинаково — вплоть до мелких деталей, например точного расположения подставки с десятью заточенными карандашами в специальной карандашнице с двуглавым орлом. Окон в этих комнатах нет, поэтому определить, где находится диктатор, практически невозможно.

Путин не пользуется мобильным телефоном и почти не выходит в Интернет. Он проводит совещания через большой монитор на передвижной подставке. Даже российские чиновники часто не знали, из какого именно часового пояса он выходит на связь. Для маскировки администрация распространяла сообщения о переездах, отправляла пустые кортежи в аэропорты и использовала самолеты-приманки, пока сам пути появлялся на видеосвязи, имитируя присутствие в том или ином городе.

Его рабочие компьютеры оставались отрезанными от сети или вообще не подключены к интернету. Инженеры, работавшие над этими системами, шутили об "информационном коконе", в котором находится путин.

